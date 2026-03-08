野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームでのオーストラリア代表戦に臨む。

両チームともに現在2勝0敗。同日の試合でチャイニーズ・タイペイが韓国に勝利し、侍ジャパンの準々決勝進出は決まったが、今日の試合で勝利すると1位通過も確定となる。なお、この試合はWBCでは初めて、天皇陛下が観戦される「天覧試合」として行われる。

試合展開と注目の大谷翔平の全打席結果を、リアルタイムで随時更新していく。



3月8日オーストラリア戦

■今日の大谷翔平 全打席結果速報

第1打席（1回裏）：5球目、外角の変化球を引っ掛けて二ゴロ。



■試合ハイライト【侍ジャパン 0－0 オーストラリア代表】

2回裏：

2回表：菅野がテンポよくアウトを重ね三者凡退（2奪三振）に抑える。ここまでの投球数は「29」。

1回裏：1死から鈴木が四球で出塁。続く近藤は空振り三振に倒れる。吉田も四球で続き得点圏に走者を進めるが、岡本が中飛に倒れ無得点。

1回表：侍ジャパンの先発は菅野。かつての本拠地マウンドに久々の帰還となったベテランは、2死からホワイトフィールド、ホールに連打を許し2死二、三塁のピンチを迎えるが、5番デールを遊ゴロに打ち取る。ここまでの投球数は「16」。

試合前：本日の始球式は松坂大輔さん、捕手役は横浜高校の後輩でもある藤平が務める。



試合前：打撃練習での大谷翔平、特大の一発に球場もどよめく。対戦相手のオーストラリア選手も驚きを隠せない様子。

■スターティングメンバー

侍ジャパンは前日から鈴木誠也と近藤健介の打順を入れ替え。菅野智之と若月健矢の先発バッテリー。

※打率は試合前時点

1（DH）大谷翔平 .833

2（中）鈴木誠也 .429

3（右）近藤健介 .000

4（左）吉田正尚 .571

5（三）岡本和真 .125

6（一）村上宗隆 .286

7（二）牧秀悟 .200

8（遊）源田壮亮 .600

9（捕）若月健矢 .333

先発投手：菅野智之

オーストラリアの先発メンバー

1（二）バザーナ .250

2（三）ミード .500

3（中）ホワイトフィールド .000

4（DH）ホール .250

5（遊）デール .429

6（一）ウィングローブ .167

7（捕）パーキンス .286

8（左）バーク .286

9（右）ケネリー .000

先発投手：マクドナルド

■試合情報

日本代表vs.オーストラリア代表

試合開始：3月8日（日）19時00分

中継情報：Netflix（有料）、ニッポン放送ほか多数ラジオ局