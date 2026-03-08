WAON POINTが劇的に貯まりやすく！PayPayポイントからの交換＆ポイント統合で超便利に！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦」が「【朗報】paypay×Vポイント始動＆WAONポイント統合でウエル活民＆イオンユーザー歓喜！」と題した動画を公開。WAON POINTがこれまでより格段に貯めやすくなる2つの大きな変更点について解説した。
動画で紹介された1つ目の変更点は、PayPayポイントからWAON POINTへの新たな交換ルートの新設である。これまでVポイントからWAON POINTへの交換は可能だったが、2024年3月24日からはPayPayポイントをVポイントへ交換できるようになる。これにより、PayPayポイントをVポイント経由でWAON POINTに交換することが可能になる。イオンの店舗ではPayPayが利用できない場合が多いため、PayPayポイントをイオン経済圏で活用できる有効な手段となる。
2つ目の大きな変更は、これまで用途が限られていた「電子マネーWAONポイント」が、より汎用性の高いアルファベット表記の「WAON POINT」へと統合される点だ。この統合は3月1日から順次開始されている。
従来、他社ポイントからの交換やイオングループ以外でのWAON利用、イオンカードセレクトのオートチャージ特典などで付与されていたのは「電子マネーWAONポイント」であり、ウエルシアで1.5倍の価値で利用できる「ウエル活」などには利用できなかった。今回の統合により、これらのルートで得られるポイントがすべて汎用性の高い「WAON POINT」となり、利便性が大幅に向上する。
具体的には、他社提携サービスで貯めたポイントや、イオンカードセレクトのオートチャージ特典、イオンモバイルの入会特典なども「WAON POINT」として付与されるようになる。
これらの変更によって貯めやすくなったWAON POINTの最もお得な利用先として、動画ではウエルシアの「お客様感謝デー」が挙げられた。毎月20日にWAON POINTを利用すると、1.5倍分の買い物ができるため、日用品のまとめ買いなどに最適である。また、毎月5日に全国のイオンでWAON POINT払いを利用すると、10%がポイントバックされるキャンペーンも紹介された。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
夫婦で運営する「イオングループ優待・特典攻略系」チャンネルです。イオンの株主優待（オーナーズカード）やイオンカード、アプリ、AEON Pay／WAONなどを“お得に活用する”ことに特化して、制度のポイントや使い分けを解説しています。実際に試してよかった方法・注意点・失敗談まで含めてお届けするのでぜひ参考にしてください。