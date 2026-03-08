創業の地 「アンリ・シャルパンティエ 」芦屋本店でいただく「アフターヌーンティー」

創業1969年から現在まで、アンリ・シャルパンティエのすべてが始まった場所「芦屋本店」。コンセプトは 「芦屋の時間を刻む町の風景となるお菓子屋」で、オープンからたくさんのお客様が来店されています。芦屋本店および銀座メゾン限定で提供されている、人気の「アフターヌーンティー」を紹介します。

完全予約制のアフターヌーンティー

アンリ・シャルパンティエを代表する、フィナンシェやマドレーヌなどの焼き菓子に、タルトレット・ショコラやいちごのロールケーキ、マカロンなどのスイーツがふんだんに盛り付けられたティースタンド。

ネスプレッソ40周年限定セット登場！特別なコーヒー時間を楽しむ記念コレクション

種類豊富なスイーツ

フランスを始めとしたヨーロッパ各地の美味しいものをぎゅっと集めた可愛らしいアフターヌーンティーは、どちらからいただくか迷うくらいとっても豪華です。

手に取りやすいサイズ感も嬉しい

ふっくらとしたアーモンドの香ばしい風味が上品な「フィナンシェ」と、なめらかな口当たりで濃厚な「タルトレット・ショコラ」。

手に取りやすいサイズ感でたくさんのスイーツをいただけるのも嬉しいですね。

軽食にもぴったりなセイボリー

セイボリーには、グラタン・ドフィノワやたまごサラダ、タルトレット・サレに、ラムとオリーブのテリーヌなど、軽食にぴったりなラインナップが勢揃い。

茶葉はムジカティーの茶葉を使用

スイーツのお供には選べる紅茶。

日本で初めて本格的にポットで紅茶を提供した店として知られている「ムジカティー」の茶葉を使用しております。1952年大阪・堂島にティーサロン ムジカとして創業し、2013年11月に芦屋へ移転しています。

芦屋ブラウド

上質なスリランカのシーズンティーを贅沢にブレンドした「芦屋ブラウド」。まろやかな口当たりで、後から追いかけてくる酸味がスッキリとした味わいの紅茶。

クレープ・シュゼット

「アンリ・シャルパンティエ 芦屋本店」といえば、クレープ・シュゼット、大きなワゴンがお席まで運ばれて来ると、特別なひとときが始まります。

ワゴンサービスでのパフォーマンス

生地本来の味わいをよりダイレクトに楽しめるよう、ソースと煮込まず、ソースのみを丁寧に煮詰める製法へと新しく、生まれ変わりました。

フランベする様子はお写真動画必須

仕上げには温めたソースをお皿の上にてフランベしていきます。ゆらゆらと燃え上がる美しい炎の揺らめきと、漂うオレンジのみずみずしい香りが上品な一皿。

3月より美味しさがリニューアル

まずは、純粋な生地を味わい、更に別添えのオレンジビターソースをかけていただきます。

厳選した柑橘のピューレを煮詰めたソースは、とってもフルーティー。後から追いかけてくるコアントローの香りが大人の味わいです。

新たな魅力をまとったクレープ・シュゼットを、ぜひご堪能ください。

お土産やギフトにも便利なスイーツ

「アンリ・シャルパンティエ 芦屋本店」では、春らしい「いちごフィナンシェ」や「抹茶フィナンシェ」などの異なる焼菓子の詰め合わせ「春のガトー・キュイ・アソート」など、種類豊富なお菓子がたくさん販売されているので、手土産やギフトにも便利です。

アンリ・シャルパンティエ 芦屋本店

兵庫県芦屋市公光町7-10 1F

0797-31-2753

ブティック：10:00 - 20:00

サロン・ド・テ：11:00 - 20:00（L.O. 19:30）

※1月1日は定休日となります。

アフターヌーンティー：5,500円(税込)

※2日前までの要予約制

0797-31-2753（直通）

クレープ・シュゼット：1,320円(税込)