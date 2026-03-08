富山vs愛媛 スタメン発表
[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節](富山)
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 99 原田岳
DF 3 香川勇気
DF 13 深澤壯太
DF 56 岡本將成
MF 9 吉平翼
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 32 溝口駿
FW 39 古川真人
控え
GK 1 平尾駿輝
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
MF 7 亀田歩夢
MF 8 松岡大智
MF 22 椎名伸志
MF 33 高橋馨希
FW 15 坪井清志郎
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
DF 44 森山公弥
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 13 山下雄大
MF 14 斉藤涼優
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
MF 99 樺山諒乃介
FW 22 竹本雄飛
控え
GK 36 辻周吾
DF 3 山原康太郎
MF 6 谷岡昌
MF 16 細谷航平
MF 48 行友翔哉
MF 57 仙波隼太郎
FW 17 田口裕也
監督
大木武
