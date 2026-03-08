[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](NDスタ)

※14:00開始

主審:田中玲匡

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 45 渋谷飛翔

DF 3 熊本雄太

DF 4 西村慧祐

DF 13 野嶽寛也

DF 19 岡本一真

MF 7 中村亮太朗

MF 8 土居聖真

MF 10 氣田亮真

MF 17 寺山翼

MF 25 國分伸太郎

FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ

控え

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 15 川井歩

DF 22 城和隼颯

DF 49 坂本稀吏也

MF 14 柳町魁耀

MF 24 平賀大空

MF 88 タリソン・アウベス

FW 9 高橋潤哉

FW 55 堀金峻明

監督

横内昭展

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 2 岡崎亮平

DF 5 長井一真

DF 22 高橋秀典

DF 31 石田凌太郎

MF 6 諸岡裕人

MF 14 大石竜平

MF 66 土井紅貴

MF 77 中野嘉大

FW 10 佐藤大樹

FW 11 佐川洸介

控え

GK 23 矢田貝壮貴

GK 47 堀内智葵

DF 3 飯泉涼矢

MF 7 水谷拓磨

MF 16 吉岡雅和

FW 9 中村亮太

FW 52 西村真祈

監督

吉田謙