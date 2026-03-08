山形vs秋田 スタメン発表
[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](NDスタ)
※14:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
MF 7 中村亮太朗
MF 8 土居聖真
MF 10 氣田亮真
MF 17 寺山翼
MF 25 國分伸太郎
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 柳町魁耀
MF 24 平賀大空
MF 88 タリソン・アウベス
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 5 長井一真
DF 22 高橋秀典
DF 31 石田凌太郎
MF 6 諸岡裕人
MF 14 大石竜平
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 10 佐藤大樹
FW 11 佐川洸介
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
DF 3 飯泉涼矢
MF 7 水谷拓磨
MF 16 吉岡雅和
FW 9 中村亮太
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
※14:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
MF 7 中村亮太朗
MF 8 土居聖真
MF 10 氣田亮真
MF 17 寺山翼
MF 25 國分伸太郎
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 柳町魁耀
MF 24 平賀大空
MF 88 タリソン・アウベス
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 5 長井一真
DF 22 高橋秀典
DF 31 石田凌太郎
MF 6 諸岡裕人
MF 14 大石竜平
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 10 佐藤大樹
FW 11 佐川洸介
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
DF 3 飯泉涼矢
MF 7 水谷拓磨
MF 16 吉岡雅和
FW 9 中村亮太
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙