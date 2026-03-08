【Amazon 新生活セール】コスパ最高！イヤホン、充電器、スマートプラグなど5000円以下の神ガジェット
今回は、セール対象のなかから5000円以下で手に入る人気のガジェットをご紹介。イヤホンや充電器、スマートプラグなどコスパに優れた商品をご紹介します。
最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」
Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
5,990円 → 4,990円（17%オフ）
最大42dBのアクティブノイズキャンセリング。「Xiaomi REDMI Buds 8 Lite」
Xiaomi REDMI Buds 8 Lite 【ワイヤレスイヤホン/42dBまでノイズキャンセリング/12.4mmドライバー/36時間再生/Bluetooth 5.4/カスタムEQモード/Google Fast Pair対応/急速充電/USB Type-C/小型軽量/PSE技術基準適合】ブラック
2,982円 → 2,480円（17%オフ）
ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」
iPhone 17を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル
換気のタイミングがすぐにわかる、SwitchBotの「CO2センサー」
指定時間に電源が自動でON/OFFできるスマートプラグ「プラグミニ」
フルスピード充電ができる。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
1,790円 → 1,290円（28%オフ）
動画撮影やビデオ会議など幅広く活躍。ＭＯＦＴのスマホスタンド
防犯カメラ機能付き。外出時にも音声対応できるドアホン
Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル) | ワンタッチ取り付け | ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ベネチアンブロンズ
14,980円 → 4,480円（70%オフ）
外出中に自宅の様子を確認できる。コンパクトな屋内用カメラ
【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト | 軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験
5,980円 → 2,980円（50%オフ）
その他のおすすめ商品
オーディオテクニカ ATH₋M20x WH プロフェッショナルモニターヘッドホン 有線 スタジオレコーディング 楽器練習 ミキシング DJ ゲーム モニターヘッドフォン 有線【公式限定カラー】 ホワイト
8,470円 → 4,980円（41%オフ）
【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
7,980円 → 4,980円（38%オフ）
【Amazon Alexa 認定取得】 TP-Link ネットワークWi-Fiカメラ ペットカメラ フルHD 屋内カメラ 夜間撮影 相互音声会話 動作検知 スマホ通知 ドーム型防犯カメラ Tapo C200 3年保証
4,378円 → 2,999円（31%オフ）
【アップグレード版】Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Card E30 (充電式紛失防止トラッカー) 【充電対応/Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / 紛失防止タグ/スマートタグ/スマートトラッカー/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/忘れ物防止/スマホ鳴らす】
4,990円 → 2,990円（40%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
