【Amazon 新生活セール】コスパ最高！イヤホン、充電器、スマートプラグなど5000円以下の神ガジェット
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。

今回は、セール対象のなかから5000円以下で手に入る人気のガジェットをご紹介。イヤホンや充電器、スマートプラグなどコスパに優れた商品をご紹介します。

最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」


Soundcore

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック

5,990円 → 4,990円（17%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大42dBのアクティブノイズキャンセリング。「Xiaomi REDMI Buds 8 Lite」


xiaomi(シャオミ)

Xiaomi REDMI Buds 8 Lite 【ワイヤレスイヤホン/42dBまでノイズキャンセリング/12.4mmドライバー/36時間再生/Bluetooth 5.4/カスタムEQモード/Google Fast Pair対応/急速充電/USB Type-C/小型軽量/PSE技術基準適合】ブラック

2,982円 → 2,480円（17%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」


Anker

Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) 10000mAh 45W出力 / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/巻取り式ケーブル/iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / iPhone Air/Android iPad その他各種機器対応 (ホワイト)

6,990円 → 4,990円（29%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



iPhone 17を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル


Anker

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)

3,490円 → 2,790円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



換気のタイミングがすぐにわかる、SwitchBotの「CO2センサー」


スイッチボット(SwitchBot)

【冬の換気・乾燥対策】SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計 温湿度計 アラーム - スイッチボット デジタル 大画面 高精度 CO2測定器 快適指数 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホ連動 アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応

7,980円 → 6,380円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



指定時間に電源が自動でON/OFFできるスマートプラグ「プラグミニ」


スイッチボット(SwitchBot)

SwitchBot スマートプラグ プラグミニ スマートコンセント スイッチボット 消費電力モニター タイマー コンセント 節電·省エネ 直差し 遠隔操作 音声コントロール Bluetooth&Wi-Fi両方対応 スマートホーム Alexa, Google Home, Siri, IFTTT, SmartThings対応

1,980円 → 1,590円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



フルスピード充電ができる。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)

1,790円 → 1,290円（28%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



動画撮影やビデオ会議など幅広く活躍。ＭＯＦＴのスマホスタンド


MOFT

MOFT【公式直営店】モフト スマホスタンド MagSafe対応 七変化マルチスタンド 携帯スタンド iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ対応 MOVAS™耐久素材 薄型・軽量・折りたたみ式・持ち運び便利 多角度調整・三脚兼用・強力なMagSafeシール付き 自撮り・動画視聴・会議・旅行に便利（カード収納なし）

5,780円 → 4,913円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



防犯カメラ機能付き。外出時にも音声対応できるドアホン


Ring

Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル) | ワンタッチ取り付け | ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ベネチアンブロンズ

14,980円 → 4,480円（70%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



外出中に自宅の様子を確認できる。コンパクトな屋内用カメラ


Ring

【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト | 軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験

5,980円 → 2,980円（50%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


Audio Technica(オーディオテクニカ)

オーディオテクニカ ATH₋M20x WH プロフェッショナルモニターヘッドホン 有線 スタジオレコーディング 楽器練習 ミキシング DJ ゲーム モニターヘッドフォン 有線【公式限定カラー】 ホワイト

8,470円 → 4,980円（41%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon

【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

7,980円 → 4,980円（38%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Tapo(タポ)

【Amazon Alexa 認定取得】 TP-Link ネットワークWi-Fiカメラ ペットカメラ フルHD 屋内カメラ 夜間撮影 相互音声会話 動作検知 スマホ通知 ドーム型防犯カメラ Tapo C200 3年保証

4,378円 → 2,999円（31%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Eufy (ユーフィ)

【アップグレード版】Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Card E30 (充電式紛失防止トラッカー) 【充電対応/Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / 紛失防止タグ/スマートタグ/スマートトラッカー/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/忘れ物防止/スマホ鳴らす】

4,990円 → 2,990円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


