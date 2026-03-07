MON7Aが本日3月7日(土)に2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」を配信リリースし、ミュージックビデオをプレミア公開した。

本楽曲は、2025年にABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へアピールする際に弾き語りで披露された作品。YouTubeでの弾き語り動画は450万再生を記録しており、TikTokでの弾き語り音源は広く拡散され現在UGCは8,000件に及ぶほか、番組放送直後の2025年8月には世界最大の歌詞サイトGenius Japan 総合ソング・チャートで2週連続1位を獲得、2025年の年間総合ソング・チャートでは25位にランクインするなど、リリースされていない曲としては異例のチャートインを果たしていたという。

https://youtu.be/OnN_cFsb1qM

ミュージックビデオの監督は昨年リリースの『おやすみTaxi』『HEA7EN』を手掛けた東市篤憲が担当しており、『今日好き』の撮影が行われたベトナム・ハロンにて全編ロケーション撮影を敢行。この曲が初めて披露されたゆかりの地をMON7Aが再び訪れ、制服姿でエモーショナルに力強く歌い上げるシーンが印象的な作品となっている。

また映像に登場する手描き歌詞とイラストはMON7A、そして冒頭の作品タイトルは長浜広奈の手描き文字によるもの。MON7A本人たっての熱望により今作でコラボが実現し、ジャケットアートワークではアーティスト名、イラストも彼女が描き下ろしている。

◾️＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026＞ 2026年

4月4日（土）仙台darwin

4月10日（金）梅田CLUB QUATTRO

4月11日（土）名古屋CLUB QUATTRO

4月20日（月）〜21（火）渋谷CLUB QUATTRO

4月25日（土）福岡BEAT STATION ▼ツアーチケット プレイガイド・プレオーダー

【受付期間】02/26(木) 12:00 〜 03/08(日) 23:59

【入金期間】03/10(火) 10:00 〜 03/10(火) 20:00

【受付URL】https://lnk.to/MON7A_2026tour