意外と知らない東大生のリアル。博士課程の学生が語る「天才たちの7つの共通点」

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【神々の世界】日本の天才ってどんな人？東大博士課程が7つの特徴を教えます」と題した動画を公開。東京大学の博士課程に在籍するパクくん氏が、自身が4年間で見てきた「東大の天才たち」に共通する7つの特徴を解説した。



パクくん氏はまず、天才たちが勉強する根本的な理由として「楽しいから」と断言する。彼らにとって学びは試験や就職のためではなく、「知ることそのものが嬉しい」という純粋な知的好奇心からくる喜びなのだという。



また、天才は万能であるというイメージに反し、実際は「何か一つ、圧倒的な武器を持っている」とパクくん氏は指摘する。全てが平均以上にできるのではなく、記憶力や思考の速さなど、ある特定の能力が突出していることが多いという。これは、高級車が燃費やスピードなど、それぞれに特化した強みを持つことに似ていると例えた。



さらに、彼らは「東大」というブランドを、自らを飾るためではなく「自分の行きたい場所に自由に行くための切符」として捉えているという。そのブランド力を活用し、海外留学や起業など、自らの道を主体的に切り開いていく姿勢が共通していると語った。



このほかにも、地味で骨の折れる作業を「静かな快感」として楽しむ力や、常に二手三手先を読んで徹底的に準備する周到さ、そして意外なほど謙虚であることなどが天才たちの特徴として挙げられた。



動画を通して見えてくるのは、生まれ持った才能だけでなく、学びを心から楽しむ姿勢や、目標達成のために地道な努力を厭わない精神、そして謙虚さといった、後天的に獲得できる資質こそが彼らを「天才」たらしめているという事実である。