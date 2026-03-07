無表情だから気持ちがわからない…と思いきやダダ漏れ!?「焦」「恥」「好」の漢字が浮かびあがるヒロインがかわいすぎる【作者に訊く】
感情や考えが「顔に出る」という言い方をするように、表情は実に多くの気持ちを伝えるもの。だがもし、表情ではなく「漢字」で思ったことが顔に出たら……？『君の心を漢字たい』は、気持ちや考えが顔に漢字一文字として浮かぶクールな少女と、その意味を読み解こうとする少年の恋模様を描くラブコメ作品だ。
作者の須河篤志(@SugaAtsushi)さんが第1話を自身のＸ(旧：Twitter)上で公開したところ、3.4万件超の「いいね」とともに、「すっごいキュンキュンしました」「尊い」「よいアイデア」と読者から多くの反響を集めた同作。注目を呼ぶ同作の舞台裏を須河さんにインタビューした。
ポーカーフェイスなヒロインの感情が、頬に浮かぶ漢字一文字で伝わってくる――そんなユニークな設定のラブコメ「君の心を漢字たい」。
作者の須河さんは、もともと「無表情な女の子をヒロインに描きたい」という思いがあったものの、それだけではおもしろみに欠けると感じていたという。そんなとき、共同制作者の春カエルさんが「顔に感情を表す漢字が一文字出たらおもしろそう」とつぶやいたことが発端となり、作品が生まれた。須河さんは「一文字だけでは全部はわからない。そこにおもしろさも出ると思った」という。
実は、須河さんも春カエルさんも漢字が得意という訳ではなく、制作中は辞書を引きながら漢字を選んでいるそうだ。その作業を通じて、見慣れた漢字にも複数の意味があることに気づいたらしく、「漢字の深い面を橋場を通じて読者にも感じてほしい」と明かした。
また、表情を抑えて描く分、「顔に出る漢字が力を発揮してくれる」とも語り、どこまで表情を出すかは「いつも迷うところ」だと打ち明けてくれた。描くうえで「『とにかくストレスなく読める作品』を目指している」という須河さん。キャラクターの関係性の変化と漢字ネタの工夫が積み重なる本作「君の心を漢字たい」。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：須河篤志／新潮社
