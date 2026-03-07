小川菜摘、次男の職業明かす 「うそでしょ!?」今田耕司驚き 長男がハマ・オカモト
俳優の小川菜摘が6日放送のTBSラジオ『今田耕司のお耳拝借！金曜日』に出演。次男の職業について明かした。
【写真】楽しそう！小川菜摘、夫・浜田雅功との誕生日ショット公開
番組では、家族の話題に。長男で、4人組バンド・OKAMOTO’Sのハマ・オカモトについて中学生の頃に部活をきっかけにベースを始めたことを明かした。さらに今田がお笑いに興味がなかったのかと聞くと、「ない！ない！」と否定。「しかもね、親父（ダウンタウン・浜田雅功）を超せるわけないでしょう。そんなん選ばないですよ」と答えると、今田も納得した様子だった。
続けて「次男は映像のディレクターをやってるから」と打ち明けた。今田も「それこそ浜田さんの還暦VTRでコメント頼まれた時に撮りに来たんが次男でした。（父親と）同じ顔した次男やから緊張してもうて」と振り返り、笑いを誘った。
小川は「それこそ『バチェロレッテ』もうちの次男が…」と明かすと、今田は「うそでしょ!?」「『バチェロレッテ』のディレクター、次男!?」と驚いていた。
