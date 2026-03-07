シンガー・ソングライターのｍｉｗａが７日に公式サイトを更新し、個人事務所を設立して独立することを発表した。前事務所のトライストーン・エンタテイメントとは業務提携になるという。

「ｍｉｗａから皆様へ」と題し、「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるＳＡＬｉＮａ株式会社から新たな形で活動していくことになりました。今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という形でサポートをいただきながら活動してまいります」と伝えた。

決断の理由については「昨年デビュー１５周年を迎え、もう一度原点の気持ちを思い出し、自分自身で活動の方向を見つめながら、“ｍｉｗａ物語 第二章”を始めるつもりでがんばりたいと思いました」と説明。「これからの物語も、初心を大切にしながら、応援してくださるファンの皆さんと一緒に紡いでいきたいと思います」と意気込んだ。

「１５歳で出会い、１９歳でデビューしてから １６年間支えてくれ、育ててくれ、この旅立ちの背中を押してくれた山本又一朗会長をはじめとするトライストーン・エンタテイメントの皆様に心より深く感謝しています」と前事務所に感謝。「私の歌や音楽を愛してくれて、応援してくださるすべての皆さんに絶えず感謝しながら、精進してがんばっていきます。これからも音楽を通して、皆さんの心に寄り添える作品を届けていけるよう努力してまいりますので、引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです。これからも、どうぞ、よろしくお願いします」とファンにメッセージを寄せた。

前事務所のトライストーン・エンタテイメントのコメントも掲載。「この度、弊社所属アーティストであるｍｉｗａが、２０２６年２月２８日をもちまして契約満了となり、弊社を退所し、独立いたしましたことをご報告いたします。なお一部業務に関しましてはｍｉｗａの新所属事務所でありますＳＡＬｉＮａ株式会社と業務提携を結び、引き続きサポートして参ります」と伝えた。

そして「ファンの皆様、関係者の皆様には心より感謝を申し上げますとともに、今後ともｍｉｗａへの変わらぬご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます」とつづられた。