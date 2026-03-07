“予感”が現実に…米実況は「何が起こるかわかっていた」大谷翔平の満塁弾に漏れた確信の一言「やはりオオタニだ！」【WBC】

大谷の先制グランドスラムが侍打線に火を付けた(C)Getty Images

衝撃的な幕開けだ。

3月6日、野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平は、東京ドームで行われた台湾代表との第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド初戦に「1番・DH」として先発出場すると、先制の満塁弾を含む4打数3安打5打点といきなり大暴れ。チームの白星発進に貢献した。

【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランドスラムをチェック お茶点てポーズも！

2回一死満塁の第2打席、台湾代表の先発右腕ジェン・ハオジュンと対峙し、カウント2-1から4球目のカーブを強振。これが打球速度102.4マイル（約164.8キロ）、飛距離368フィート（約112メートル）を計測する右越えの一発となった。WBCの舞台で満塁弾を記録するのは、これが自身初だ。

初戦から飛び出したスーパースターの豪快弾には、米実況も興奮を隠せない。米放送局『FOX Sports』のMLB専門Xは、「誰もが予感していた」と綴り、ドジャースでも実況を担当しているスティーブン・ネルソン氏の反応に注目。「実況は何が起こるかわかっていた」と伝えている。