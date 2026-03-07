WBC日本VS台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が先制満塁弾を含め3安打5打点、サイクル安打に迫る大暴れ。この試合を中継した「Netflix」に出演した嵐の二宮和也が明かした「心残り」が話題を呼んでいる。

二宮は今大会スペシャルサポーターを務め、NetflixでWBCを盛り上げる大会に抜擢。この日も試合前から大会アンバサダーを務める俳優の渡辺謙とともに練習から熱心に見守った。そして、中継が始まると、ゲストの原辰徳氏、中田翔氏というWBCを知る両雄とともに番組を盛り上げ、大谷の衝撃弾を目撃。侍ジャパンの勝利に立ち会った試合後は、Netflixの中継に出演した源田壮亮へのインタビューも行った。

しかし、放送を終えた二宮はほどなくしてXを更新。「侍JAPAN見事な勝利でした 完璧なスタートを切ったと個人的に思ってます」と切り出した後で「ただ、一つ心残りは原さんと、、、、、、写真撮りたかった アタクシの憧れの方、、、」と吐露。憧れだったという巨人の大スター・原氏と記念撮影をしたかったという。「いやいや！明日からもしっかりと進行&応援させて頂きます」と切り替えたが、無念さがうかがえた。

投稿には「野球少年の心抑えきれてなくてかわいい」「にのちゃんが乙女になってる」「写真一緒に撮って欲しいと言えないところが、我々ファン心理と同じですねww」「ちゃんとオタクしてておもしろい(笑)」「神様の原さんと写真を撮っていただける機会がありますように！」など、国民的アイドルなのに野球少年ぶりを隠せない二宮に共感の声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）