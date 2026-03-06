【レポート】佐久間大介の座長ぶりを『スペシャルズ』キャストたちが絶賛！「恵まれていると思いました」（佐久間）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

映画『スペシャルズ』の初日舞台挨拶が行われ、映画単独初主演を務めた佐久間大介（Snow Man）をはじめ、ともにダンスチーム「スペシャルズ」のメンバーとして共演した椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志、さらに「スペシャルズ」の5人にダンスを教えるダンス少女・明日香役として本作で演技初挑戦の銀幕デビューを飾った羽楽（うらら）、そして内田英治監督が登壇した。

■ダンス動画が脅威の4,000万回再生超え！鬼バズチーム“スペシャルズ”が勢揃い

劇中のこだわりのカラフルなスーツを身にまとい、サングラスを着用したクールなスタイルで登場した佐久間、椎名、中本、青柳、小沢らスペシャルズは、佐久間の「せーの！」の掛け声で一糸乱れぬ決めポーズを炸裂。観客からの割れんばかりの黄色い歓声に佐久間は「皆さんの愛をたくさん感じてます！」と満面の笑みを浮かべた。

本作が映画単独初主演となった佐久間は「完成した映画を観客の皆さんにどのように楽しんでいただけるのか考えていたけれど、今日の初日を迎えたときにウルッと来るくらい『やっと皆さんに観ていただけるんだ！』という自信作が出来上がりました。何度でも劇場に足を運んで楽しんでいただきたいです」と念願の封切りに万感の思い。

この日の舞台挨拶は全国200館超に生中継されており、「盛り上がっていきましょう!!!」と積極的に全国津々浦々へ呼び掛けていた。

佐久間の座長ぶりについて尋ねられると、「いつも現場を盛り上げてくれて楽しかった」と椎名が言えば、中本も「いつも周囲を見ながらチームを引っ張ってくれる人が主演の佐久間君だった。雰囲気が良くて日本でいちばん楽しいのでは!? と思うくらい最高の現場でした」と感謝を述べた。

さらに、青柳は「さっくん（佐久間の愛称）がいると現場に行きたくなる。マジで楽しい撮影だった！」と最敬礼をするなど、大絶賛。当の佐久間は共演者からの称賛の嵐に「現場の皆さんのノリが良くて一緒にノッてくれて。恵まれていると思いました」としみじみスペシャルな絆を感じていた。

そんなキャスト陣が思い出深いシーンとして挙げるのは、やはりダンスシーンの数々。とくに撮影初日となった、ディスコで半ば無理やり各々がダンス披露をした場面では、小沢が「全員が一人ひとりのことを『どう踊るんだろう…』と見ていたら、桔平がノリノリだった。『センチメンタル・ジャーニー』でな」と暴露。

それを受けて椎名は「人前で踊ったこともないし、ダンスの振りを付けられて…」と恐縮するも、佐久間からは「キレッキレでした！」と褒められ、会場からの拍手喝采を浴びると、椎名は「監督、ありがとうございます！」と満更でもない様子を見せた。

同シーンについて佐久間が「小沢さんがずっと『俺の山場はここだ…。俺の盆踊りだ…』と言っていた」と明かすと、中本は「翔さんが緊張で吐きそうになっていた」と撮影の裏話を披露。パスを受けた青柳は「もう心がボッキボキに折れていました」と思わず照れ笑いを浮かべた。

和気あいあいに当時を振り返るメンバーに対して内田監督は「エキストラがプロのダンサーだったこともあって、みんな緊張していた。ベテランだらけなのに素人のように緊張するんだと驚いた」と笑いを誘った。

本作はポルトガルのポルト国際映画祭『ファンタスポルト』、シカゴの『APUCアジアンポップアップ映画祭』、『ヘルシンキ・シネアジア映画祭』と各国の映画祭に出品され、来週には韓国で劇場公開、来月には台湾でも劇場公開を迎えることがMCからアナウンスされると、小沢は「なに!? 今これが世界中に生配信されているのか!?」と天然勘違いをつい披露し、会場を爆笑に包む。

先日、ポルト国際映画祭『ファンタスポルト』に現地参加し、昨日帰国したばかりの内田監督は「上映中は3分に1回笑いがこだまして、ワンダフル！ と超興奮した観客に囲まれた。映画祭でそんな経験は初めて」と海外での手応えを報告。これに佐久間は「『スペシャルズ』の仲間意識が言葉を超えて全世界の人に伝わるんだ」と作品が世界へ羽ばたくことに対して喜びの表情を浮かべた。

また、佐久間と中本は韓国の舞台挨拶に参加する予定であることに触れ、韓国を中心に活動する中本は「素敵なメンバーと一緒に作った作品を世界中の皆さんに届けられるのは嬉しい。是非期待してほしいです」と世界での生の反応に期待を込めていた。

映画公式TikTokで投稿された「スペシャルズ」の面々によるダンス動画は、なんと4,000万回再生という大記録を打ち出す大バズリ。ダンスアクションエンターテイメントである本作の立役者でもある、ダンス少女・明日香を演じ切った羽楽も登壇すると、佐久間の「みんな、ダンス見たい？」という発声を合図に、羽楽をセンターにしてSnow Manによる主題歌「オドロウゼ！」の生ダンス披露へ。観客からも手拍子がはじまり、会場がひとつに。

拍手喝采のなかで踊り切った羽楽は「撮影中は緊張していたので、いつかリベンジしたかったのでここでそれができてうれしい」と喜色満面。佐久間も「観客の皆さんも一緒に踊ってくれたりして、特別バージョンみたいで楽しかった」と声を弾ませて、中本が「やっぱりSnow Manの曲は良いなと思いました！」と笑顔で感想を述べた。

最後に佐久間は「僕にとって本作は最初で最後の“初”単独主演作です。その初めてがいちばんお世話になっている内田監督の作品であり、素敵なキャスト、最高のスタッフの皆さんと一緒に作ることができた『スペシャルズ』で本当に良かったと思います。この作品は観れば観るほど面白さが見つかって励まされたりしてあきません。この面白さが日本のみならず世界中に届いたらいいなと思います。観客の皆さん次第でこの先の未来があるかもしれません。皆さんの声援と拡散力を僕たちにお貸しください。一緒に『スペシャルズ』を最高に盛り上げようぜ！」と大ヒットを祈願。

そして「2がある可能性も!?」と早くもシリーズ化に向けて前向きで、内田監督が「それはもちろん作品がヒットすれば！」と声を上げると、佐久間は「いろいろなヒットの条件があるなかで、大台に乗りたいです！」と意気込んでいた。

