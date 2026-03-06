夫の不倫現場を撮影したはずなのに…データが消失!!証拠隠滅をしたのは夫ではなく、まさかの人物!?【作者インタビューも】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。さらに横山さんに、仕事に関する裏話を聞いた。
エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして一人娘・リエの3人家族で、幸せなセレブ家庭のように見えていた薬師寺家。しかし、非常識な義母の言動や夫の浮気に限界を感じたユイは家出をする。離婚へ向け、夫の浮気の証拠を掴むため奔走するが、まさかの人物に証拠写真を消され大ピンチに!?
――ユイは、せっかく集めた夫・シュウの浮気の証拠を義母に握りつぶされます。絶望的な状況からのユイたちの逆転劇にスカッとする読者も多いと思いますが、このあたりの展開はどういう風に考えられたのでしょうか。
サスペンスなどはあまり描いたことがないのですが、やはりラストには逆転劇があったほうがいいかなと思いあのような展開になりました。創作だからこその、盛り上げ方ですね。
――差し支えない範囲で、お仕事の日のスケジュールを教えてください！
大体朝9時あたりから描き始めますが、ネームの場合などはダラダラしたり外出しながら考えることが多いですね。子どもたちが学校から帰ってくるまでに、やっておきたい作業は終わらせておく感じです。
――スランプに陥ったときやアイデアが浮かばないときは、どうやって乗り越えていますか？
時間が許す限り、ずっと気分転換をし続けます。時間がないときは、頑張ってあれこれ考えます。
崩壊していく家庭だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。夫婦や家族のよさも感じられるので、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
