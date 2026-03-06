山崎育三郎、“OK！”から始まる日本初のミュージカル × ボーイズグループオーディション「OK！Diamonds」始動
山崎育三郎が、本格プロデュースを手掛ける新オーディションプロジェクト「OK！Diamonds」の始動を発表した。
「OK！Diamonds」は、今はまだ眠っているダイヤモンドのような才能の原石を発掘し、ミュージカルだけではない、あらゆるエンタテインメントのステージで光り輝くボーイズグループを育成するオーディションプロジェクトになるという。
最終選抜メンバーは、山崎育三郎など数々の俳優・タレントが所属する株式会社研音と、株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ所属のボーイズグループとして、様々なエンタテインメントのステージで活動を行っていく。なお、審査の模様はYouTubeコンテンツとして順次公開される。
そして、本日より1次審査受付がスタートした。1次審査は、歌のみで自身を“解放”する「歌唱パフォーマンス動画審査」。詳細は「OK！Diamonds」の特設サイト・各公式SNSをチェックしてほしい。
◾️山崎育三郎 ステートメント
ミュージカルを愛している。
だからこそ、このままでは終われない。
いつか、日本発のミュージカルを
世界へ羽ばたかせたい。
その起爆剤となるボーイズグループを生み出したい。
とにかく歌が好き。
その気持ちがあるなら、
それだけで OK。
ミュージカルを知らなくても OK。
経験がなくても OK。
遠回りしてきた人生でも OK。
ここは、あなたをジャッジする場所じゃない。
あなたの輝きを見つける場所。
あなたがあなたらしく
そこに存在するだけで OK。
どうしても輝いてしまう、みんなに会いたい。
OK？
OK！Diamonds。
◾️「OK！Diamonds」概要
特設サイト：https://1936audition.com/
応募フォーム：https://1936audition.com/form.html ※4月7日（火）23:59〆切
◾️「春駆ける」
2026年2月25日（水）リリース
Pre-add / Pre-save：https://smar.lnk.to/UKfbKV
CD購入：https://smar.lnk.to/R4I1lL
完全生産限定盤 3,500円（税込）AICL-4879
B5サイズ二つ折りジャケット仕様
▼収録内容
「春駆ける」
01_春駆ける
02_春駆ける -合唱 ver.-
03_にじ
04_春駆ける （Instrumental）
05_春駆ける -合唱 ver.- （ピアノ伴奏）
06_にじ （Instrumental）
▼店舗特典
Amazon：メガジャケ
楽天ブックス：A4クリアファイル
セブンネット：トート型エコバッグ
※特典内容は変更になる場合がございます。
※特典は無くなり次第終了となります。
※特典絵柄は後日発表となります。
◾️＜THIS IS IKU 2026 日本武道館＞
日程：2026年3月7日（土）
場所：日本武道館
時間：OPEN 16:00／ START 17:00
ゲスト：秋山竜次（ロバート）、昆夏美、TERU（GLAY）
チケット：指定席12,500円（税込）
▼イベントHP
https://event.1242.com/events/this_is_iku/
