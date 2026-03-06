山崎育三郎が、本格プロデュースを手掛ける新オーディションプロジェクト「OK！Diamonds」の始動を発表した。

「OK！Diamonds」は、今はまだ眠っているダイヤモンドのような才能の原石を発掘し、ミュージカルだけではない、あらゆるエンタテインメントのステージで光り輝くボーイズグループを育成するオーディションプロジェクトになるという。

最終選抜メンバーは、山崎育三郎など数々の俳優・タレントが所属する株式会社研音と、株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ所属のボーイズグループとして、様々なエンタテインメントのステージで活動を行っていく。なお、審査の模様はYouTubeコンテンツとして順次公開される。

そして、本日より1次審査受付がスタートした。1次審査は、歌のみで自身を“解放”する「歌唱パフォーマンス動画審査」。詳細は「OK！Diamonds」の特設サイト・各公式SNSをチェックしてほしい。

◆ ◆ ◆

◾️山崎育三郎 ステートメント

ミュージカルを愛している。

だからこそ、このままでは終われない。

いつか、日本発のミュージカルを

世界へ羽ばたかせたい。

その起爆剤となるボーイズグループを生み出したい。

とにかく歌が好き。

その気持ちがあるなら、

それだけで OK。

ミュージカルを知らなくても OK。

経験がなくても OK。

遠回りしてきた人生でも OK。

ここは、あなたをジャッジする場所じゃない。

あなたの輝きを見つける場所。

あなたがあなたらしく

そこに存在するだけで OK。

どうしても輝いてしまう、みんなに会いたい。

OK？

OK！Diamonds。

◆ ◆ ◆

◾️「春駆ける」

2026年2月25日（水）リリース Pre-add / Pre-save：https://smar.lnk.to/UKfbKV

CD購入：https://smar.lnk.to/R4I1lL 完全生産限定盤 3,500円（税込）AICL-4879

B5サイズ二つ折りジャケット仕様 ▼収録内容

「春駆ける」

01_春駆ける

02_春駆ける -合唱 ver.-

03_にじ

04_春駆ける （Instrumental）

05_春駆ける -合唱 ver.- （ピアノ伴奏）

06_にじ （Instrumental） ▼店舗特典

Amazon：メガジャケ

楽天ブックス：A4クリアファイル

セブンネット：トート型エコバッグ

※特典内容は変更になる場合がございます。

※特典は無くなり次第終了となります。

※特典絵柄は後日発表となります。

◾️＜THIS IS IKU 2026 日本武道館＞ 日程：2026年3月7日（土）

場所：日本武道館

時間：OPEN 16:00／ START 17:00

ゲスト：秋山竜次（ロバート）、昆夏美、TERU（GLAY） チケット：指定席12,500円（税込）

▼イベントHP

https://event.1242.com/events/this_is_iku/