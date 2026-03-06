日本初リゾートホテルとして親しまれてきた、箱根・宮ノ下「富士屋ホテル」　クラシカルな建築と彫刻に魅了された

「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、神奈川・宮ノ下にある『富士屋ホテル』です。

見学だけも◎ ノスタルジックな宮ノ下

徐々に標高を下げ、次なるエリア宮ノ下へ向かう。箱根の中でも外国人向けリゾートとして早くから開けた温泉地で、どこかノスタルジック。

で、その象徴とも言うべきなのが『富士屋ホテル』。明治11年、日本初の本格リゾートホテルとして誕生。チャップリンやジョン・レノンだって泊まった空間には、時の重みを感じさせる何とも言えない風格がある。本館や花御殿の建築デザイン、フロントレセプション周辺にはたくさんの彫刻もあり見応えあり！見学だけも可で、楽しめる。

『富士屋ホテル』クラシカルで重厚感のある本館内

宮ノ下『富士屋ホテル』

［施設名］『富士屋ホテル』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359

［電話］0460-82-2211（受付時間9時〜20時）

［交通］箱根登山鉄道宮ノ下駅から徒歩7分

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、凝った意匠のあるフロントロビーの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

【画像】重厚感のある館内 クラシカルな雰囲気がたまらない（3枚）