オリジナルへの敬意を感じさせる美しい姿

日本車の歴史に名を刻む名車として知られるトヨタ「2000GT」。現在では1億円を超える価格で取引されることもあり、クルマ好きにとってはまさに憧れの存在です。

そうした中、大阪府富田林市の中古車販売店「AUTO SHOP クイーン」にて、約4980万円で販売されている個体が存在しています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「2000GT」の超精巧レプリカです！

ただし、このモデルはオリジナルの2000GTではなく、ロッキーオートが製作したレプリカモデル「ロッキー3000GT」です。しかし、その仕上がりは単なる模倣品とは一線を画す高い完成度を誇ります。

ロッキー3000GTは独自設計のフレームを用いることで、2000GT特有の流麗なボディラインやドライビングポジションを見事に再現しています。さらに、フェンダーミラーやガラスモール付きバンパー、ライトグリルといった細かなパーツも、素材レベルからオリジナルに近づけるこだわりようです。

このモデルの最大の特徴は、その心臓部にあります。搭載されるパワートレインは、トヨタ「スープラ」などに採用された3リッター直列6気筒「2JZ型」エンジンです。これにより、クラシックな外観を保ちながら、中身は現代的な動力性能を秘めています。

インテリアも7連メーターなどでオリジナルの雰囲気を大切にしつつ、パワーステアリングやオートエアコン、4速ATといった快適装備が組み込まれ、日常的な実用性が高められている点も魅力です。

このような精巧なレプリカが生まれる背景には、オリジナルである2000GTの絶大な価値が存在します。1967年から1970年にかけて販売された2000GTは、トヨタとヤマハ発動機が共同で開発した、当時の国産車の中では画期的な本格スポーツカーでした。

全長4175mm×全幅1600mm×全高1160mmという低く伸びやかなボディに、2リッター直列6気筒エンジンと専用の5速MTを搭載し、優れた走行性能を発揮しました。

ロングノーズ・ショートデッキの美しいプロポーションに加え、ローズウッド仕上げのインストルメントパネルや前後ダブルウィッシュボーン式サスペンション、鋳造マグネシウムホイールなど、その装備は当時の水準を大きく超える豪華なものでした。

新車価格は238万円と、当時の大卒初任給のおよそ100倍にもなる高額設定だったこともあり、生産台数は目標の1000台には届かず、約350台にとどまりました。この希少性が、現在の驚くべき価格高騰の要因となっています。2022年3月には、米国のオークションでプリプロダクションの1号車が253万5000ドル（日本円で約4億円）で落札され、日本車史上最高額として大きな話題となりました。

オリジナルの持つ歴史的価値と、現代の技術が融合したロッキー3000GTは、伝説のクルマの世界観を身近に体験させてくれる特別な一台として、多くのクルマファンの心を掴んでいるようです。