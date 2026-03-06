俳優の江口洋介さん（58）の最新オフショットが「いつまでもかっこいい」と話題です。



【写真】「絵になります」「日本じゃないみたい」58歳俳優の近影にうっとりする人が続々…

江口さんとスタッフが運営する公式インスタグラムは3月4日、投稿を更新。江口さんのメッセージ「今日は撮影が早く終わり、Cafeでrelax もうすぐ春 寒暖差にお気を付けて」とともに、サングラス姿の江口さんがカフェのテラス席でくつろぐオフショットを公開しました。



スタッフは、「スタッフが頼んだパンケーキを見て、すごい大きさだね、と笑っているところを激写 江口さんにも手伝っていただき、無事に完食いたしました 撮影も始まり、みなさまに告知できる日が待ち遠しいです 現場Mgより」とカフェでの裏話も披露。



ネット上では「やさしい笑顔がすてきです」「かっこよすぎて言葉にならない」「いつまでもかっこいい」「大好き」「絵になります」「日本じゃないみたい」などの声が相次ぎました。



江口さんは1968年1月1日生まれ、東京都出身。身長185cm。1986年に俳優デビュー。1993年放送のテレビドラマ「ひとつ屋根の下」でロン毛のあんちゃん役を演じ人気に。1999年に人気歌手の森高千里さんと結婚。一男一女がいます。