¥é¥¸¥ª¤ÇWBC¤òÄ°¤³¤¦!!¡¡¡íÀ¼¤ÎÎÏ¡í¤¬Ä°¤«¤»¤ëÇ®¤¤»î¹ç
¡Ú¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬À¼¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤ÆÇ½Æ°Åª¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡Û
¡Ø¤«¤Ã¤È¤Ð¤»!¥¥è¥Ï¥é¤¯¤ó¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²Ï¹ç¤¸¤å¤ó¤¸ÀèÀ¸¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¡ª
¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤Ë¤Ï±Ç¼Ìµ¡¤¬¤¢¤ë¡£Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ê¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î³¨²è¤ò¶Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÉÔ°Õ¤Ë¤Ê¤Þ¤Ê¤Þ¤·¤¯¥â¥Ç¥ë¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç¼Ìµ¡¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè»°¤ÎÌÜ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤â¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤¸¤±¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ê¿ÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¹¤®¤Êº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤µ¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤À¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¸«¤»¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ÏÌ±¼çÅª¤Ë·òÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢À¼¤ÎÎÏ¤ò¸«Ä¾¤¹¡¢¤â¤È¤¤¡¢Ä°¤Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤³¤ËÌîµå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ï¤µ¤à¤È¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¡¢ÆüËÜÌîµå¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ÖÂ¼Àµ½ç¡Ê¤Þ¤µ¤è¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦¸ùÏ«¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£ÅÁÀâ¤ÎÅê¼ê¡¢ÂôÂ¼±É¼£¤Î¥×¥í¤Ç¤Î»î¹ç¤ò¼Â¶·¤·¤¿¿Í¤À¡£
Èà¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂôÂ¼¡¢º¸Â¤ò·¤Äì¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¹â¡¹¤È¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Îµ»½Ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤âÉÁ¤¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÈ®Ñï¡Ê¤Ï¤Ä¤é¤Ä¡Ë¤ÈÂôÂ¼Åê¼ê¤Î»Ñ¤ò¡ÖÄ°¤¤¤Æ¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¸÷¤êµ±¤¯¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤ä±Õ¾½²èÌÌ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±µ¤Ì£¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢À¼¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤ÆÇ½Æ°Åª¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¤â¤Î¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¤Á¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤¤¤¤¡£
Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¸«¤»¤¹¤®¤ëÊ¸ÌÀ¤Ï19À¤µª¤Î¸åÈ¾¡¢¼Ì¿¿¤½¤·¤Æ±Ç²è¤ÎËÖ¶½¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Ãß²»µ¡¤ª¤è¤Ó¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤¦¡¢²»¤À¤±¤Î³Ú¤·¤ß¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤¿¤«¤â¿ÍÎà¤Ë¡¢Ä°¤¯¤³¤È¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡¢¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¥é¥¸¥ª¤Ï¡¢²»¤À¤±¤Ê¤éÆ±»þ¤Ë¹ÈÏ°Ï¤ËÁ÷¤ì¤ëµ»½Ñ¤À¡£±ó¤¯¤Ø¤À¤¿¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬Æ±»þ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¼¤òÄ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âè»°¤ÎÌÜ¤¬¸«¤Æ¼è¤ë±ÇÁü¡½¡½¼ç´ÑÅª¤Ç¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¤³¤½¿¿¼ÂÅª¤Ê±ÇÁü¡½¡½¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸Ä¿Í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤À¤·¡¢Ç¾¤Î·ò¹¯¤Ë¤è¤¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂç»í¿Í¡¢¥Ü¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤¬¡Ö½ôÇ½ÎÏ¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤ó¤ÀÁÛÁüÎÏ¤òÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤Ï¤¹¤°¤Ë¡¢Ä°³Ð¤è¤ê¤â»ë³Ð¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ø¤È¡¢¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¤Î¤´¤È¤¯¸þ¤³¤¦¸«¤º¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤À¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¼Â¶·Ãæ·Ñ¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¡£1921Ç¯4·î11Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÊüÁ÷¤Ï¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥é¥¸¥ªÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Î¸µÇ¯¤À¡£
¤½¤Î6Ç¯¸å¡¢1927Ç¯9·î24Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤¬¾×·âÅª¤Ê¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ä¡£
¡Ö»î¹ç¤Î¶½Ê³¤Ç»à¼Ô10¿Í¡¨¤¦¤Á8¿Í¤Ï¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡×
Á°Ìë¤Ë¥é¥¸¥ª¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥¸¡¼¥ó¡¦¥¿¥Ë¡¼ÂÐ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥ó¥×¥·¡¼¤ÎÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î"Èï³²¼Ô"¤À¡£
·ýÀ»¥Ç¥ó¥×¥·¡¼¤¬1Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¸å¤Ë"¥¶¡¦¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥È"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ç»÷¤¿Å¸³«¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤ì¤Ï²¿ÅÙÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤â¤¯¤ä¤·¤¤¡Ë¡£ÌäÂê¤ÎÂè7¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥¿¥Ë¡¼¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ç5¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯»à¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ°¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤¹¤´¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤«¤¬²»¤À¤±¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤¿¤«¤¬²»¡¢¤É¤³¤í¤«¡¢²»¤Ç½½Ê¬¡¢À¼¤³¤½¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦ÁÏÂ¤À¤ÎÅÄ±à¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¾¼ÏÂÀïÁ°¤Ë¤â¡¢¤æ¤¿¤«¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÊ¸»ú¤É¤ª¤êÍºÊÛ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢µÈÌî¸»»°Ïº¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¡Ê1937Ç¯½éÈÇ¡Ë¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥³¥Ú¥ë·¯¤³¤ÈËÜÅÄ½á°ì¾¯Ç¯¤Ï¡¢Ï»Âç³ØÌîµå¤Î¥é¥¸¥ªÃæ·Ñ¤Î¤Þ¤Í¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤À¡£¤¤¤ä¡¢¤Þ¤Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÀ¼¤À¤±¤ÇÂ¨¶½Åª¤Ë»î¹ç¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥¢Ìîµå¤Î¥ª¥ó¡¦¥¨¥¢·Ý¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¥³¥Ú¥ë·¯¤¬¡¢²È¤Ë¾·¤¤¤¿2¿Í¤ÎÍ§¿ÍÁê¼ê¤Ë¥¨¥¢Áá·ÄÀï¤òÄ°¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢Ê¸¸ËÈÇ¤Ç7¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È´·²¤ËÌû²÷¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢À¼¤Î¤â¤¿¤é¤¹¶½Ê³¤¬¹Ô´Ö¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÚÂè»°¤ÎÌÜ¤ò¶Å¤é¤»¡ª¡¡¥·¥å¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¡¼¥ó¡ª¡Û
Ìîµå¤ò¡Ö¸«¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÄ°¤¯¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌÕÌÜ¤ÎÅ·ºÍ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥ì¥¤¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò³°¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥³¥¹¥¿¥¹¤¬¥ì¥¤¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¥ì¥¤¤«¤é¡Ö¤Ü¤¯¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤ÏÃ¯¤«¤ï¤«¤ë¤«¤¤¡©¡×¤ÈµÕ¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¡£
Åú¤¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÂ°¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥ó¡¦¥¹¥«¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¥Ü¥Ö¡¢¤Ü¤¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ÇÁü¤Ï¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡£²»¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ó¥ó¡¦¥¹¥«¥ê¡¼¤Î¼Â¶·¤Ë¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¥ì¥¤¤Ï¤»¤¬¤à¡£
¥³¥¹¥¿¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥ì¥¤¤È¥¹¥«¥ê¡¼¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥ì¥¤¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤Ï»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥³¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤Î´°Á´»î¹ç¤ò¤â¤¦°ìÅÙÄ°¤«¤»¤Æ¡ª¡×¡Ö¥«¡¼¥¯¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ª¡×¤È¼¡¤«¤é¼¡¤ËÌ¾¾ìÌÌ¤Î¼Â±é¤ò¤»¤¬¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ú¡ö1¡Û¡£
67¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤ò¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤¿¼Â¶·»í¿Í¥Ó¥ó¡¦¥¹¥«¥ê¡¼¤ÎÌ¾¤Ï¸½ºß¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÄÌ¤¸¤ëÂçÄÌ¤ê¤Ë´§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å¤ÎÉ¤¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢À¼¤È¶¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤À¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥é¥¸¥ªÊüÁ÷°ìËÜ¤ÇÀï¸å¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¹ñ¤À¤·¡¢Íî¸ì¤äÏ²¶Ê¤È¤¤¤Ã¤¿Èó¾ï¤ËË¤«¤ÊÏÃ·Ý¤ÎÅÁÅý¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¼Í¥¤¬´é½Ð¤·¤·¡¢ÀµµÁ¤ÎÀ¼¤ÇÆ®¤¦¡Ø¥Ü¥¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ÀïÂâ¥â¥Î¤µ¤¨¼Â¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÅÁÅýÊ¸²½¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÌ¡²è¤È¥é¥¸¥ª¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤¬¼ê¤ò·ë¤ó¤À¥¸¥ã¥ó¥ë´Ö¤Î»°³ÑÈô¤Ó¤á¤¤¤¿Îã¤µ¤¨¤¢¤ë¡£
ÌîµåÌ¡²è¤ÎºÇ¹âÊö¡Ø¥é¥¹¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Î¿ô¤¢¤ëÌ¾¾¡Éé¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤¬¥é¥¸¥ª¼Â¶·É÷¤Ë´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¤Î¤À¡Ú¡ö2¡Û¡£
¤³¤Î´ë²è¤ò¹Í¤¨¤¿µÈÅÄ¾°µ¡Ê¤Ò¤µ¤Î¤ê¡Ë»á¤È¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿±ì»³¸÷µª¡Ê¤±¤à¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ä¤Î¤ê¡Ë»á¡¢Î¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂÐÃÌ¤ò°úÍÑ¤·¤è¤¦¡£
µÈÅÄ¡¡¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤ì¤À¤±¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥ì¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼Â¶·¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±ì»³¤µ¤ó¤Ë¼Â¶·¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
±ì»³¡¡¤¤¤ä¤¡¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡£
µÈÅÄ¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î¸©Âç²ñ·è¾¡¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ë¡¢12·î¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËÜÊª¤È¿®¤¸¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ú¡ö3¡Û
¤³¤ì¤¬À¼¤ÎÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£±ì»³»á¤Ï3·î10Æü¤Î¥Á¥§¥³Àï¤ò¼Â¶·¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Ì¾ºîÌ¡²è°Ê¾å¤ËÇ®¤¤»î¹ç¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¸«¤ë¤³¤È¤È¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë°ü¤·¡¢À¼¤òÄ°¤¯¤È¤¤¤¦ÊìÂÛÆâ¤«¤é»à¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤ÇÂ³¤¯º¬¸»Åª¤Ê±Ä¤ß¤ò·Ú¤ó¤¸¤ë¿ÍÌ±¤ÏÌÇ¤Ó¤ë¡£"À¼"¤È¤¤¤¦¸ì¤¬¡¢"´õË¾"¤ä"Í×ÀÁ"¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤ÏÀ¼¤Ê¤À¼¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤Ö¤¤¤ÆÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò°®¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¼óÁê¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢Ä°¤¯¼ª»ý¤¿¤Ê¤¤¸¢ÎÏ¼Ô¤ò¤Î¤µ¤Ð¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤ÇÀï¤ï¤º¡¢ÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤æ¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏWBC¤Î¥é¥¸¥ªÃæ·Ñ¤òÄ°¤¯¤³¤È¤À¡£Stay¡¡Tuned¡ª¡¡Æ°²è¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¡£²»¤òÄ°¤¡¢Âè»°¤ÎÌÜ¤ò¤³¤é¤·¡¢À¼¤ò¾å¤²¤è¤¦¡£¥·¥å¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¡¼¥ó¡ª¡Ú¡ö4¡Û
¡Ú¡ö1¡Û¤³¤ÎÏÃ¤Ï¥ª¥«¥â¥È"MOBY"¥¿¥¯¥ä»á¤ÎÃø½ñ¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥³¥¹¥¿¥¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò»²¾È¤·¤¿
¡Ú¡ö2¡Û¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä ¥é¥¹¥È¥¤¥Ë¥ó¥° Á´¹ñ¹â¹»Ìîµå¸©Í½Áª·è¾¡ À»Êì³Ø±ñVSºÌ¼î³Ø±¡¡Ù¡Ê2010Ç¯12·î23ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡Ú¡ö3¡Û¡Úyoppy¡ÛÂÐÃÌ¡§±ì»³¸÷µª¡ßµÈÅÄ¾°µ£¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢·Ý'ÅÁ¤¨Êý¤Îº¹'¡×¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷ NEWS ONLINE
¡Ú¡ö4¡ÛÁ°µ¡Ø¥Ü¥¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¬»¦µ»
¡üÁ°Àî¿ÎÇ· Saneyuki MAEKAWA¡¡
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¸É®²È¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆ¨Ë´¤Î½ñ¡Ù¡Ø¿ÍÎà1ËüÇ¯¤ÎÊâ¤ß¤Ë³Ø¤Ö Ê¿ÏÂÆ»¡Ù¤Ê¤É
Ê¸¡¿Á°Àî¿ÎÇ·