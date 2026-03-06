A氏の正体とは

兵庫県神戸市にある神戸山口組の井上邦雄組長の自宅と大阪府豊中市にある2代目宅見組の入江禎組長の自宅が、土地・建物ともに差し押さえられたことはこれまでに何度かお伝えしてきた。今回、井上組長の自宅について強制競売の入札が行われることになったことが大きく報じられたことを受け、最新情報をレポートする。

まずは、差し押さえの経緯について振り返っておこう。

2020年、事業資金を求めていた経営コンサルティング会社の役員は資産家のA氏を紹介された。その場で、ある人物（B氏）の負債2億5000万円を肩代わりしてくれればA氏から10億円を融資するとの説明を受けて役員は言われるがままに送金した。が、融資は叶わず、2億5000万円も返還されることはなかった。役員は2億5000万円をただ取られてしまったことになる。

神戸山口組の井上組長

代表者責任を認定

2021年になって、京都府警は当時、神戸山口組傘下だった2代目宅見組の幹部らを詐欺と恐喝の疑いで逮捕した。この「2代目宅見組の幹部」こそがA氏の正体だったのだ。2億5000万円を肩代わりしてもらったB氏も同時に逮捕された。

コンサル役員の訴えは以下の通りだ。A氏が2代目宅見組の幹部だと知らず、後にそのことに気づいて返金を求めたものの拒否され、逆に組織の名前を出して脅された――。が、逮捕された組員らはいずれも不起訴（嫌疑不十分）となった。

コンサル役員側はこの処分を不服とし、検察審査会（検審）に審査を申し立てた。検審はA氏らを不起訴不当、B氏を起訴相当とした。検審は2代目宅見組幹部のA氏に融資の意志がなかったことを指摘。結果、上部組織トップの井上組長ら4人が起訴された。A氏は引退後、今年1月に死去した。

一方、コンサル役員側は民事でも井上組長らを提訴。1審の京都地裁は、一連の行為をヤクザのシノギとしての闇金融であり、ヤクザの威光を背景にした資金獲得行為と認定。暴力団対策法に基づく代表者責任を井上、入江両組長らに認め、連帯して約2億7000万円を賠償するよう命じ、高裁もこの1審判決を支持した。

現在はここに住んでいる

コンサル役員側は両組長の自宅について競売を申し立て、神戸地裁が競売に向けた手続きを開始する決定を出し、土地と建物を差し押さえた。両組長側はこれを不服として最高裁判所に上告受理を申し立てたが昨年8月に判決は確定。その後に支払いがなかったため、神戸地裁が井上組長所有の自宅について入札を実施したという流れになる。

神戸地裁は2月24日付けで強制競売の入札を公告。不動産の競売サイトに掲載された情報などによると、土地は約2200平方メートル、建物は木・鉄筋コンクリート造の2階建や木造2階建てがあり、売却基準価格は約5200万円。3月11日〜18日までの入札期間を経て売却決定期日は4月14日に設定されている。

「井上組長は他にも邸宅を所有していますが、現在はここに住んでいると聞きました」

と、竹垣悟氏（元山口組系義竜会会長で、現在はNPO法人「五仁會」を主宰）。

買い手がつき、その人物の意思によっては井上組長は強制退去を余儀なくされる可能性もある。

玄関を開けたら

他方、万が一にも事情を知らぬ人が手を出したら大変だろう。リクツとしては、玄関を開けたら中に暴力団組長が座っている、なんて事態もあり得ることになる。不用意に買ったら大変な悲劇だ。

もちろん実際にはこれだけの物件、事前調査せずに手を出す人はおそらく存在しない。そもそも抗争相手の6代目山口組側に狙われて銃撃や放火事件が発生している、一種の事故物件に近いだけに一般人が手を出すような物件ではないとの見方が支配的だ。

「井上組長の邸宅は周辺の物件相場などから7000〜8000万円ほどで落札される可能性があるとされています。決して安い買い物ではありませんが、井上組長の知り合いが購入することで今後も井上組長がここに住めるような流れになりそうです」

と、社会部デスク。

だまされた側の経営コンサルの執念が導いた競売劇。組長が出ていくことは当面無さそうなので、近隣住民としては抗争が二度と起こらないことを祈るしかない。

デイリー新潮編集部