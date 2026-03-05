タレントのはるな愛が、自身が経営する飲食店で従業員にお金を持ち逃げされた過去を明かした。

【映像】はるな愛 “ニューハーフのショーパブ”出演20代の姿（複数カット）

2008年に“エアあやや”のモノマネで大ブレイクしたはるな。タレントとして数多くのバラエティ番組に出演し、現在はタレント活動に加え、都内で飲食店を3店舗経営している。

3月5日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）第3話では、フィリピン料理店の開業を目指し資産を売ったモデル・タレントのゆきぽよが登場。飲食店のリアルな現場を見るべく、はるなが経営する「お好み焼き鉄板酒場どろ」（東京・杉並区）を訪れた。

ゆきぽよから飲食店経営で一番つらかった時期を問われると、はるなは「従業員が売上を盗っていったり、全部持って逃げたり、山ほどあった」と言及。「店の裏口が開けられて、フードを被った人がレジから慣れた様子でお金を盗む様子が防犯カメラに映ってた。お店を卒業する時にカバン買ってあげて、みんなでお祝いした大好きな従業員がいたんだけど、その子だった」と、可愛がっていた元従業員による犯行だったことを告白した。

また、「ショックだよ。人といっぱい関わるんだもん」と、当時の悲痛な胸の内を明かしたが、それでも辞めなかった理由について、「一生懸命頑張っている従業員もいて、家庭も人生もあるんですよね。だから辞められない」と、経営者としての責任感を口にした。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。