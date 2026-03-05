【ブルーハムハム】3月24日より池袋でポップアップ開催！ 新作のテーマは「NextTrip」
CHOCOLATE Inc.は、デザイナー兼アニメーション作家・有村泰志によるキャラクター「ブルーハムハム」の期間限定イベント、「ブルーハムハム ポップアップショップ NextTrip」を3月24日（火）よりJR池袋駅（東京都豊島区）南口改札前にて開催する。
音を食べて生きている ”宇宙ハムスター” 、ブルーハムハム。不運なことに地球旅行の途中で迷子になり、地球人に拾われる。人間社会のさまざまな音を食べて、その美味しさに驚愕。地球上のいろんな音楽を味わうことが夢に。
そんなブルーハムハムのポップアップショップが開催される。今回は「NextTrip」をテーマに、新生活が始まる春の季節に合わせ、ブルーハムハムたちが次の旅へと向かう様子を描いた新作アートを公開。
イベント会場では、新作アートを全面にあしらったTシャツや刺繍キャップといったアパレルアイテムをはじめ、普段使いのしやすい巾着やマグカップ、オリジナルショッパーなど、さまざまなアイテムが登場するほか、購入者限定のノベルティも登場する。
テーマとなっている「NextTrip」は、車にたくさんの荷物を詰め込んでみんなで旅に出たブルーハムハム。新しい音楽、新しい生活、新しい出会いを求めて、彼らを乗せた車は今日もどこかへ走り出す様子を表している。
春から新生活を迎える方にピッタリのテーマ。ブルーハムハムと一緒に「NextTrip」へ出発しよう。
（C）ArimuraTaishi・CHOCOLATE
