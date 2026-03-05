嵐、約5年ぶりの新曲「Five」がデイリー1位 ストリーミング＆デジタルシングル2冠 オリコン史上最高記録も【オリコンランキング号外】
5人組グループ・嵐が4日にデジタルシングルとして配信リリースしたおよそ5年ぶりとなる新曲「Five」が、3月5日確定の2026年3月4日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」、同日付「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」で、1位を獲得した。
【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子
「オリコンデイリーストリーミングランキング」では320.9万回（320万8857回）再生、「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」では、7.4万DL（7万4255DL）を記録。デイリー再生数、デイリーダウンロード数ともに自己最高【※1】となり、配信開始日初日の再生数としては、オリコン史上最高【※2】となった。
本作は、3月4日午前0時より、各種楽配信サービスにて順次、ストリーミング＆ダウンロード配信開始された。
また、ファミクラストアオンライン限定販売商品として、5月31日にCDシングルとしても発売。ファミクラストアオンラインでは予約限定商品として発売され、一般の音楽ソフト取扱店、ECサイト店では取り扱わない。嵐ファンクラブ会員以外でも購入することができる。
【※1】嵐のこれまでの自己最高作品
デイリー再生数：「Whenever You Call」98万4512回（2020年9月19日付）
デイリーダウンロード数：「A-RA-SHI：Reborn」5万5583 DL（2019年12月20日付）
【※2】「オリコンデイリーストリーミングランキング配信開始日初日の再生数」記録 TOP3
1位：嵐「Five」（320.9万回／2026年3月4日配信開始）
2位：BTS「Film out」（286.2万回／2021年4月2日配信開始）
3位：BTS「Butter」（255.2万回／2021年5月21日配信開始）
※オリコンデイリーストリーミングランキングは、2019年4月1日付より発表開始
※オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングは、2018年4月2日付より発表開始
※オリコン調べ（2026年3月4日付）
