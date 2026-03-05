【篝火 真里亞【戦闘装束】】 7月 発売予定 価格：8,580円 【メガロマリアM.S.G エクスハンドユニット【女性型A】ホワイトVer.】 7月 発売予定 価格：1,320円

コトブキヤは、プラモデル「篝火 真里亞【戦闘装束】」を7月に発売する。価格は8,580円。

本製品は、驚異的な「可動性」と「演技性」を実現した新素体「マリオネットスタイル」を採用したプラモデルシリーズ「無限邂逅メガロマリア」より、主人公「篝火 真里亞」の戦闘装束姿を商品化したもの。

メガロマリアシリーズのフラッグシップとするべく新規導入の軟質製スカートパーツや塗装済眼球可動フェイスに加えて、新規考案の股関節可動ギミック「マリアスイング」を備えた意欲作となっている。

全身に50カ所以上の可動ギミックを備えており、ネイキッドフェイスの眼球可動を含めるとその数はなんと81カ所となるほか、長く伸びた美しい髪は房ごとにジョイントを備えフレキシブルに可動させて髪の流れを生み出すことが可能で、髪の基部自体も可動するためアクションポーズに適した角度に調整することができる。

股関節は新規考案の「マリアスイング」を採用しており、左右のお尻が独立して動くにも関わらず生身のキャラクターらしい美しいシルエットを実現している。

肩甲骨は複数の可動軸を備えた構造となっており、腕を大きく交差することができるほか、刀を両手で構える姿勢も思いのままで、袖パーツは新構造を採用しておりシンプルながら手首のアクションに合わせて干渉しにくい位置に動かすことができる。

ミリタリーゴシックをテーマにデザインされたスカートパーツは、僅か0.2mm以下の極薄のシート素材を使用しているため、アクションポーズ時に可動を阻害しにくいものとなっており、スカートパーツは4枚で構成。両面に塗装を施し部分的に立体的な印刷を行なうことで質感を高めている。

腰部アーマーパーツを取り外してスカートを脱ぎ去ることで、よりアクロバティックなアクションができる軽装状態にすることが可能。軽装状態専用のディテールカバーが付属するので、見た目も美しくなっており、美しいヒップラインを生かした様々なアクションポーズを楽しむことができる。

エミュレータと同じく塗装済眼球可動フェイスが付属。表情パーツにはタンポ印刷、眼球にはUVプリントを施すことで、組み立てるだけでもイメージに近い仕上がりになるほか、付属の治具を使って視線の向きを変更することが可能。瞳の虹彩部は光沢のある仕上がりとなっており、無機質なエミュレータとの対比を行なっている。

表情は通常顔と叫び顔の2種類が付属しており、プリンシパルやルビーアイはもちろん、創彩少女庭園の薬師寺久遠などの表情と組み換えることができるほか、素顔を隠す無機質なマスクパーツが付属しており、ネイキッドフェイスや創彩少女庭園の表情パーツと交換することができる。

また本製品以外にも、「篝火 真里亞【戦闘装束】」のカラーリングに合わせた「メガロマリアM.S.G エクスハンドユニット【女性型A】ホワイトVer.」も7月に発売する。価格は1,320円。

仕様：プラモデル サイズ：全高 約160mm 素材：PS、PE、ABS、POM、PVC仕様：プラモデル サイズ：全高 約13mm（開き手） 素材：PVC

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。