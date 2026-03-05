今回のＷＢＣは「Ｎｅｔｆｌｉｘ」が国内独占配信するため、地上波テレビの生中継はない。侍ジャパンが気になりすぎるネトフリ未契約者はどうすればいいのか。生で興奮を味わう方法を探ってみた。

▼ニッポン放送 ６日から１０日まで行われる東京プールの日本戦全試合を実況生中継。ＭＢＳラジオなど、ニッポン放送とネットワークを結ぶ計３０のラジオ局でも全国に生中継される。

▼文化放送 準々決勝ラウンド、決勝ラウンドの３試合を実況生中継。解説は吉井理人氏、実況は斉藤一美アナウンサー。

▼ホームタウンヒーロー・パブリックビューイング 侍ジャパンの選手にゆかりのある３０か所＝別表＝を含む、全国約１５０か所で行われることを発表。菅野智之投手ゆかりの神奈川・相模原市役所などが決定している。

▼巨人 東京・稲城市のジャイアンツタウンで東京プールの日本戦全４試合のＰＶ。スタジアムの大型ビジョンで放映され、グラウンドや観客席から観戦が可能となる。グラウンド上には、こたつで観戦できる「こたつシート」も用意される。６日の台湾戦は川崎宗則氏、同７日の韓国戦は中島宏之氏、同８日のオーストラリア戦は小笠原道大氏、同１０日のチェコ戦は緒方耕一氏が特別解説も行う。観戦は入場無料で、事前申し込み制。

▼伊藤園 全国９か所の商業施設でＰＶを実施。会場は千葉、宮城、東京、静岡、愛知、滋賀、大阪、広島、鹿児島。来場者に「お〜いお茶」をデザインした特製ハリセンを配布。開催は無料、当日事前抽選制。

▼東京スカイツリー 大型スクリーンでＰＶを実施。スペシャルトークショーも開催予定で、大会レジェンドとして松井稼頭央氏（６日）、岩隈久志氏（１４日）ら、野球を愛するゲストとして宇宙飛行士の野口聡一さん（７日）、モーニング娘。’２６の牧野真莉愛（８日）が登場する。

▼プロ野球速報アプリ「ＮＰＢ＋」 ＷＢＣ全４７試合の一球速報を即時に更新。