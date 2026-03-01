ラ・リーガ 25/26の第23節 ラヨ・バリェカノとレアル・オビエドの試合が、3月5日03:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。

ラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、ホルヘ・デフルトス（FW）、イリアス・アコマック（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。ラヨ・バリェカノのホルヘ・デフルトス（FW）がゴールを決めてラヨ・バリェカノが先制。

ここで前半が終了。1-0とラヨ・バリェカノがリードしてハーフタイムを迎えた。

レアル・オビエドは後半の頭から2人が交代。クワシ・シボ（MF）、イリヤス・チャイラ（FW）に代わりサンティ・カソルラ（MF）、thiago cruz fernandez（FW）がピッチに入る。

50分ラヨ・バリェカノが追加点。ホルヘ・デフルトス（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

61分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。ハイセム・ハッサン（FW）、サンティアゴ・コロンバト（MF）に代わりルカ・イリッチ（MF）、ニコラス・フォンセカ（MF）がピッチに入る。

62分ラヨ・バリェカノが追加点。アルバロ・ガルシア（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ラヨ・バリェカノが3-0で勝利した。

なお、レアル・オビエドは35分にクワシ・シボ（MF）、53分にアルバート・レイナ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

