【シン・この有名人の意外な学歴】#7

宮沢氷魚と鈴木亮平の“等身大”演技が光る 映画「エゴイスト」が描くLGBTQ+のリアル

宮沢氷魚

◇ ◇ ◇

「嫌みのなさはお母さん譲り」と制作会社幹部が語る相手は、ドラマにひっぱりだこの宮沢氷魚（31）。現在は「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）に出演中だ。父は元THE BOOMのボーカル宮沢和史（60）、そして母は光岡ディオン（60）。1980年代末、報道番組「CNNヘッドライン」（テレビ朝日系）のキャスターに抜擢。知的な上品さに加えアイドルっぽさもあって20代サラリーマンや大学生から絶大な人気を誇った。

自身も秘かに光岡のファンだったという制作会社幹部が耳を疑ったのは94年の年明け早々のこと。前年「島唄」でミリオンセラーを果たしたTHE BOOMのボーカルと結婚したというニュースが飛び込んできたのだ。妊娠7カ月の授かり婚と聞いて、さらに衝撃を受けた。この時、光岡のお腹にいたのが宮沢氷魚である。一昨年1月、宮沢は朝ドラヒロインの黒島結菜（28）とパートナー関係（事実婚）にあり、妊娠していることを公表。同年7月、子どもが誕生した。制作会社幹部は「かつての光岡さんとオーバーラップして懐かしい気がする」と話す。

宮沢の公式プロフィルを見ると、出身地は米国カリフォルニア州サンフランシスコとなっている。「その頃、父・和史さんはサンバに傾倒。たびたびブラジルを訪れ、日本を離れることが多かった。光岡さんとしても安心して出産するために、母の母国である米国に渡ったのだろう」と芸能記者。ただ、そんなに長くサンフランシスコにとどまることはなく、宮沢が物心つく頃には日本に戻っている。

■中学時代は「世田谷ボーイズ」で活躍

幼稚園から高校は男子校のセント・メリーズ・インターナショナルスクール（東京・世田谷区）に通った。小学校時代は野球に熱中。プロ野球選手を目指した。中学に上がると、「地元のうまい子が集まる」（日本少年野球連盟役員）と評判の「世田谷ボーイズ」に入った。ソフトバンクに1位指名で入団し、ロッテでも活躍した福田秀平選手も同チームの出身だ。

「小学生の宮沢君は軟式野球では名前が知られた存在。シニアでも活躍が期待されたんですが、なかなかレギュラーがとれず苦労した」（同役員）

中3の時、レギュラーを勝ち取るが、プロの夢は間もなくあきらめた。「ほんのひと握りしかプロになれない世界であることを知ったのだろう」とこの役員は話す。

高校を卒業すると渡米して、カリフォルニア大サンタクルーズ校に入学。同大グループではバークリー校に次ぐ難関だ。だが、せっかく入った名門校を2年でやめて帰国。母・光岡が卒業した国際基督教大（ICU）に編入した。

「父のライブを見て自分も芸能界に入りたいという気持ちが強くなり決断した」（芸能記者）

芸能事務所が決まるとすぐに「MEN's NON-NO」専属モデルオーディションでグランプリを獲得。俳優としても役が付くようになり、あとはトントン拍子で階段を駆け上がっていった。

（田中幾太郎／ジャーナリスト）