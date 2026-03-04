最新のテレビではネット機能が標準搭載され、YouTubeやNetflixなどのネット動画サービスをテレビの大画面で視聴できます。しかし、ネット機能搭載以前のモデルをまだ現役で使っているため、テレビでのネット動画視聴をあきらめている方も多いのではないでしょうか。

そんなときに便利なのが、ネット機能を備えたストリーミングメディアプレーヤーです。こちらを手持ちのテレビのHDMI端子に挿し、Wi-Fiなどでネットに接続するだけで、ネット機能のないテレビでもネット動画を簡単に見ることができます。

Amazonの「春の新生活セール」および先行セールでは、4K動画にも対応したストリーミングメディアプレーヤー「Amazon Fire TV Stick 4K Select」が38%オフのセール価格で販売中。これを機に、テレビの大画面でネット動画を楽しんでみてはいかがですか？

「Amazon Fire TV Stick 4K Select」

セール価格：7980円→4980円（38%オフ）

まずは現在の価格・在庫をチェックしたい方はこちら

【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー Amazon Amazon ポチップ ポチップ

「いま買うならFire TV一択！」

このジャンルはAmazonの「Fire TV」シリーズと、Google Chromecastの後継機「Google TV Streamer」が2強ですが、Googleのほうが1万3800円前後という価格に対し、Amazonは7980円〜1万2980円と低価格かつ用途に合わせて選べる3モデルを展開しており、幅広いニーズに対応しています。今回のセールでは最も手ごろなモデルが5000円を切る価格で販売されているので、いま買うなら「Fire TV」一択といえるでしょう。

「Amazon Fire TV Stick 4K Select」のここがスゴイ

・4K＆HDRに対応しているので、将来4Kテレビに買い替えたあとも使える。

・これ1台でAmazon Prime Video、Netflix、YouTube、TVer、ABEMA、Hulu、Disney+など幅広いサービスに対応。

・付属のリモコンでAlexaに話しかければ、見たい作品の音声検索のほか、天気予報のチェックや音楽再生などさまざまな機能を利用可能。

・ゲーム機がなくてもXboxのクラウドゲームがプレイできる（別途コントローラーが必要。一部の無料ソフト以外はサブスク加入が必要）。

購入前に知っておくべき注意点

HDMIスティック型のメディアプレーヤーは、テレビのHDMI端子に接続する関係上、HDMI端子が少ないモデルだと端子が足りなくなることも。ゲーム機やレコーダーなど複数の機器を接続している場合は、事前にチェックしておきましょう。

実際のユーザーの口コミ・評判

「初めて購入してハマりました。スマホで見るのと違い、リビングの大画面で映画や動画が楽しめるのが最高です」

「テレビにネット機能はついているのですが、古い機種のせいか動作が遅いので購入。サクサク動くので、ネット動画はこちらで見るようになりました」

「プロジェクターで利用しています。BDプレーヤーをつなぐよりも簡単に見られるので便利です」

こんな人にオススメ

・ネット機能を備えていないテレビを使っている人

・チューナーのないディスプレイやプロジェクターでネット動画を視聴したい人

・スマホやタブレットよりも大きな画面で動画を楽しみたい人

「Amazon Fire TV Stick 4K Select」をAmazonで今すぐ手に入れる

The post いま買うならコレ一択！ ネット動画を大画面で楽しめる「Fire TV Stick」が38%オフ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.