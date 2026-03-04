3月4日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、アメリカのイラン攻撃によりホルムズ海峡が閉鎖され、石油の国内備蓄が懸念されているというニュースについて意見を交わした。

寺島尚正アナ「ホルムズ海峡が封鎖され、輸入原油の9割以上を中東地域に依存する日本への安定供給が懸念されています。

政府は石油の備蓄を根拠に『当面の供給に支障がない』という認識を示し、『現時点で備蓄を放出する予定はない』と説明していますが、イランをめぐる戦闘が長期化すれば放出する可能性があるといいます。ホルムズ海峡封鎖をめぐり、石油の安定供給に懸念ということなんですが、森永さんは現時点ではこれをどうお考えでしょうか？」

森永康平「そうですね。封鎖って話がよくニュースなんかで出てくるわけですけれども、一応国際法上の話をすると、イランだけにこの海峡を封鎖するという権限は当然ないわけですよね。イランとUAEとオマーンの飛び地が面しているところですから。

ただ、なんで事実上の封鎖になってしまっているのかっていうと、結局、船が通った時にそれをイランの海軍とかが攻撃しますってなれば当然危ないんで、そこを通りたいっていう船はいなくなりますし、保険会社からしても、そんな通ったら撃たれるって分かってるところに自分たちから行くような奴らの保険なんか、負担できません。

保険を掛けないとかっていう話になってくると、事実上の封鎖になってしまいます。なので、そういう意味で言えば、この戦争が早期に終わる、または結果としてイラン側の攻撃するリソースを全部壊滅させるという、どちらかの条件が整わない限りは、事実上封鎖されてしまうという状況になるでしょうと。

なので、アメリカ側の報道を見れば、すでにイランの海軍勢力というのは壊滅状態にあるというふうには言われていますけれども、ただ、やっぱり分かりやすいですね。でかい船がバンバカバンバカミサイルを撃つというよりは、実際を見てみるとですね、小舟のような小さい船が、自爆するような形で突っ込んできたりというようなことになってきてます。

そういう意味では、危険性がまだ残ってしまっている段階では、実質の封鎖みたいな形になってしまって、日本の備蓄ですよね、これが1年弱ぐらいしかないわけですから、そうするとトランプさんの言う4週間から5週間ぐらいで本当に終結するんであれば、大きな影響はないと思いますけれども、これがやっぱり泥沼化してしまって1年2年って話になってくると、当然これは日本経済に悪影響がありますし。現時点でも現物の先物なんか今の時点で75ドルぐらいまで、昨日の段階から見ても5%ぐらい上がっちゃってますし」

寺島「そうですね、今WTIは1バレル74ドル54セントぐらいですもんね」

森永「なので、やっぱりこれがずっと続いてしまうと、日本経済だけじゃなくて世界経済に大きな悪影響が出てきますよね」

寺島「ヨーロッパのブレント原油の方は、1バレル81ドルいってるんですもんね」

森永「天然ガスなんか見ると、先物市場ではまだそこまで急騰してるわけじゃないですけども、欧州各国の国内の価格っていうので見ると、本当に倍近くまで上がってしまっているようなところもありますから。そういう意味では、このよく言われる話ですけども、中東の地政学リスクは、これは顕在化してかつ泥沼化して長期化するとなるとですね、やっぱりこう経済に対してかなり悪影響が出てくるんじゃないかなと思いますね」

寺島「はい。まあ石油備蓄法に基づいて去年12月末の時点で、先ほど森永さんが指摘されたように、国内に254日分の石油備蓄があると。

昨日、衆議院予算委員会で高市総理大臣、原油価格の高騰に伴う電気ガスの料金について、『直ちに上昇することはない』と言っているということなんですけれど。森永さんご指摘のように軍事衝突が長引くと、ガソリン価格も上がり、この1リットルあたりですね、328円まで高騰するという試算もあるということですね」

森永「そうですね。だからまあ当然エネルギー価格の上昇自体は日本経済にダイレクトにダメージを与えるわけなんですけども、もう一個私が恐れているのは、その『物価が上がりました』ってなった時に、日銀がですね、物価上昇を抑えるために利上げをするんだと。そういう理屈は全然出してくると思うんですけど、ただリスナーの皆さんはすでにご理解されていると思いますが、別に日銀が利上げしたからって、トランプさんとイランが『戦争良くないね、仲良くしよう』となるのかって言ったら、全く関係ないんですもんね。

でも利上げしたら確実に利払い負担だけはちゃんと増えますから。そうなるとなんか原油高で住宅ローンとかの利払いは増えて、『でも別に原油高は収まりませんでしたね、チャンチャン！（笑）』っていうですね、なんか自らさらに経済制裁をかけてみたいなことが起きてしまうっていうのが、私の恐れている……まあ起きないと信じてますけども、ちょっと懸念してる、日本独自のネガティブシナリオかなと思いますね」