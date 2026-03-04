『職場で好かれる「協調性のある人」がやっている意外なこと・ベスト1』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。AI時代の組織で必要とされるのは「スキルがある人」ではなく、社内や社外と上手に協力できる「協調性がある人」だと言われている。「チームで働くコツがわかった」「仕事仲間との関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

協調性がない人ほど「できない」と言えない

職場で、こんな人を見かけませんか。

「大丈夫です、できます」

「まあ何とかします」

「とりあえずやってみます」

一見、前向きで頼もしい姿勢に見えます。

しかし、実際には無理を抱え込み、あとから周囲にしわ寄せがいく……。

そんなケースは少なくありません。

仕事で他者と協力するコツをまとめた書籍『チームプレーの天才』でも、こう指摘されています。

内製主義が強く、自分たちで「できる／やりたい」と思っている組織や、プライドが高い人たちほど、弱みを見せたり「できない」と言ったりはできないもの。そうして、袋小路にハマりがちです。

――『チームプレーの天才』（75ページ）より

つまり、「できない」を隠すことは協調性の欠如につながりやすいのです。

好かれる人は、意外にも「できない」を先に言う

職場で好かれる協調性のある人は、実は逆の行動をとります。

自分の得意・不得意を早い段階で開示するのです。

『チームプレーの天才』にも、こう書いてあります。

「私たちはこれが得意です」「この領域には詳しいです」「しかし、これはできません」「この領域は苦手です」「ここに困っています」……と、「できない」をはっきり言って、他者にヘルプを求める。「ヘルプシーキング」の文化と行動習慣を育てていきましょう。

――『チームプレーの天才』（75ページ）より

これは弱さの告白ではありません。

チーム全体の生産性を上げるための手段です。

たとえば、

・自分が苦手な領域を先に伝える

・早い段階でヘルプを求める

・得意分野に集中できる状態をつくる

こうした行動があると、周囲は「どう助ければいいか」を理解できます。結果として、仕事がスムーズに進みやすくなるのです。

協調性とは「完璧さ」ではなく「補い合える状態」

協調性がある人は、万能ではありません。

むしろ、自分の限界を理解し、周囲と補い合える人です。

『チームプレーの天才』の言葉を借りれば、

凸凹だからこそ、お互いのピースがはまります。

――『チームプレーの天才』（76ページ）より

これは職場のリアルそのものです。

「全部できる人」よりも、「ここは助けてほしい」と言える人のほうが、結果的に信頼されます。

できることに集中し、できないことは早めに共有する。

この姿勢こそが、周囲から自然に好かれ、助けてもらえる協調性の正体なのかもしれません。