メンズのみなさん、未来に向けての【髪ケア】していますか？
不安意識と実際のヘアケア行動の乖離
とある撮影の日の写真なのですが、ヘアメイクさんに理想のヘアセットをしていただき最高の気分で挑めました！
身だしなみにおいて重要だと思う要素として、男女ともに1位となっているのが「ヘアスタイル」。unoさんの調査によると、女性の8割近く、男性の過半数以上の人が、髪の調子やヘアスタイルが、その日の気分やモチベーションに影響すると回答したそうです。
そんな自分の見た目印象を左右するヘアスタイルの土台となる「髪」の理想については、男女間で志向の違いが明確に見られます。女性はサラサラ感やツヤ感などの髪質や触感といった「プラス志向」を重視しているのに対し、男性は不快に感じさせない清潔感や、フケ・かゆみのない健やかな頭皮など、欠点を避けること＝「マイナス回避志向」が理想の基準になっているそうです。
そして、多くの男性が「未来の髪」に不安を感じていると回答。男性にとって「今」求めている理想の髪は、その不安の先にあるマイナス要素と無意識につながり、「マイナス回避志向」の発想になっているということですね。とても興味深い調査結果でした！
また、実際のヘアケア行動に目を向けてみると、男性と女性の間では上記のように異なる髪の理想や未来の不安があるにも関わらず、具体的な対策には結びついていないことも明らかになりました。「未来の髪」に不安を感じているはずの多くの男性が、「未来の髪」のためのケアには踏み出せていないという実態が浮かび上がったそうです。
たしかに、僕も将来ハゲたら嫌だなとか、育毛ケアをしていかなければと思いはするものの、どこか人には知られたくないという恥ずかしさがあったり、まだ早いかなと感じていたり、アホ毛対策やダメージケアといった現状の悩みにフォーカスしているあまり、後回しになってしまっているかもしれないことに気がつきました。
「〇〇悪習慣」って、ご存じでしょうか？
鏡を見ながら意識して洗ってみると、普段力を入れすぎいるかもしれないことが、よりはっきりします！
「マイナス回避志向」や現状の髪状態を最適化するための行動が、とある悪習慣を助長させていることを、皆さんはご存知でしょうか？
それは「ガシガシ悪習慣」です！
中でも代表的な例が、男性の4人に1人が該当しているという、シャンプー時に力強くこすって洗ってしまう「ガシガシ洗い」。どのくらいの力なのかというと、両手で合わせて約30kgの負荷で、365日に換算するとなんと大人のアジアゾウの平均体重で2.5頭分にあたるそうです！
さて、この「ガシガシ悪習慣」、どのようなダメージを引き起こすのでしょうか。まず、髪は摩擦ダメージが蓄積し、髪が脆くなったり細くなったりすることで切れてしまうケースもあります。頭皮は、過洗浄ダメージによって皮脂の分泌量が増加し、毛穴が詰まり髪がやせてしまい抜けやすくなる状態に。そして毛根は、引っ張りダメージにより新しい髪が生えにくくなってしまうこともあるそうです。
結果として髪・頭皮・毛根の全方位に悪影響が生じ、薄毛の原因にもなるという恐ろしい結末を迎えることとなります。髪や頭皮に悪いと知りつつもやめられない…これが「ガシガシ悪習慣」なのです。
以上の調査から、男性の実態が明らかとなったわけですが、長年の習慣で染みついてしまった癖をすぐに変えるというのはなかなか難しいですよね。
そこでunoさんは、習慣を変えようと呼びかけるのではなく、普段の洗髪の中で、今だけでなく未来の髪まで考えたヘアケア設計が追求できるように「泡」を変えることにしたそう。そんな新発想が新商品「4Dヘアケアシリーズ」として登場することになりました！そして、このオールインワンシャンプーをさっそく使ってみたので、レビューしていきたいと思います！
未来の髪ケアを考える良いきっかけになりました！
トップや前髪をへたらずボリュームアップできる「ボリュームタイプ」（写真左）と、パサつきや広がりが気になる髪もまとまる「スマートタイプ」（写真中央）の2種類に加えて、薬用スカルプエッセンス（写真右）も展開されています。
髪質や悩みに合わせて「ボリューム」と「スマート」の2タイプから選べる「オールインワンシャンプー」。普段僕は、シャンプーのみだとギッシギシの状態になってしまうので、トリートメントも必ず使うのですが、オールインワンシャンプーは名前のとおり、シャンプー機能もトリートメント機能もこれひとつで補うことができるというもの。
「しっかりと洗えるのか？本当にトリートメントを使わなくても大丈夫なのか？」と正直あまり期待をしていなかったのですが、使用してみてびっくり！つけていた整髪料をスッキリと洗い流すことができ、またドライヤーで乾かすとギシギシ感は気にならずまとまりのある質感になりました。
個人的にすごいと感じたのは、洗っている時の「泡の持続性」。撮影でヘアメイクをした日や、崩れないようにヘアスプレーできっちりと固めた日のシャンプーはなかなか泡立たず、2回洗うことを当たり前のように思ってました。でも、このシャンプーは、一度で最後まで泡立ちが続くんです！
実はこのシャンプー、後発性の発泡設計によって洗浄成分が汚れに反応して放出され、洗っている最中にも泡が増え続けるというもの。セミナーで先に聞いてはいましたが、実際に使ってみると技術のすごさを実感します。ちなみにスカルプケア成分も配合されているので、今の髪だけでなく、未来の髪へもアプローチできるという優れものです。思っていた以上の使い心地に感動しました！
今回は、セミナーを通して自分のヘアケアについて考える良いきっかけとなりました。unoさんの調査結果にもありましたが、未来の髪に不安を抱いているにも関わらず、対策には至っていないという方、非常に多いと思います。
朝のヘアセットが上手くいくように、明日の髪が良い状態でいられるように、「今の最適化ケア」ももちろん大切なのですが、いつか訪れるかもしれない未来の不安を見据えた「未来の髪ケア」、今から行動に移してみませんか？