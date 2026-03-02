菊池が取材対応

■オリックス 4ー3 日本（2日・京セラドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の菊池雄星投手（エンゼルス）は2日、京セラドームで行われた「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」オリックス戦に先発したが、4回3失点（自責2）で負け投手に。試合後、会見に臨んだ。

菊池は初の日本代表のユニホームで登板。初回に4安打を浴びるなど、3失点を喫した。2回以降は立ち直り、4回6安打3失点（自責2）でマウンドを降りた。「早打ちだということ。カウント球を打たれていたので、カーブをうまく使おうと。それがいい方向に行ったと思います」と語った。

「まだエキシビジョン。特別な気持ちはこれから湧いてくるでしょうけど、久々にファンの前で投げるのは7、8年ぶり。今日が初めての対外試合。課題も出て、修正できたのはいい経験ができたんじゃないかと思います」と振り返った。

チームは3番手として6回から救援した菅野智之投手（ロッキーズ）は、2回無安打無失点と好投したが打線が繋がらず。大谷翔平投手（ドジャース）も3打数無安打で最終的に後1点が遠く、3-4で敗れた。

菊池は「今日（の予定）は3イニングで50球だった。非常に早いカウントから振って来ていた。もう1イニング投げたいといって4回まで行きました。後ろに強力な中継ぎ陣がいる。いい流れで渡せるようにしたい」と志願の続投だったと明かした。

菊池は7日の韓国戦での登板が予想されている。「ボール自体は非常にいいボールがいっているし、ストライクゾーンで勝負できている。韓国の特徴や傾向を研究して、いい準備をしたいなと思います」と語った。（Full-Count編集部）