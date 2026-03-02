

"竹中知華の『This



『週刊プレイボーイ』のグラビアコンテンツサービス『週プレグラジャパ！』の2026年1月期デジタル写真集ランキングが、週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで配信中。1位を竹中知華の『This is TOMOKA〜prologue〜』（撮影：唐木貴央）が獲得した。

本作は、ラジオ沖縄所属アナウンサー・竹中知華の最新デジタル写真集。今回の舞台は沖縄・宮古島。海やホテルで見事な"スイカップ"ボディをはじめ、男心をくすぐる眼鏡やニーハイタイツも着用し披露。今年1月で44歳の誕生日を迎えた彼女だが、その底知れない魅力に驚くばかり。これで竹中は初登場となった昨年11月から3ヶ月間にわたり、1位・2位・1位の結果となった。

動画には竹中本人が登場。穏やかな表情で登場し、1位になった喜びをファンに伝えると、「今回、カメラマンさんから気持ちの面から臨めば、見てくださる方と一緒に楽しむことができるんだよということを教えていただきました。そんな風に『This Is TOMOKA〜prologue〜』の中で、ちょっとずつ成長してる私を楽しんでいただくことができるんじゃないかなと思います」と前作からのステップアップを報告。

また今回は天候に恵まれたロケに。それだけに「安心したからなのか、より素に近い私がそこにいたんじゃないかなと思っています」と、飾らない姿を撮り下ろしたとか。「ただ、ちょっと食べ物が美味しすぎて、（ロケでの）1日目より2日目のほうが太ってたりするんですけど、それも私なのであわせて楽しんでいただけたらと思います」と笑顔で撮影を振り返った。



竹中知華の『This is TOMOKA〜prologue〜』（撮影：唐木貴央）



2位には、天羽希純の待望の最新写真集『BONUS』（撮影：高橋慶佑）。

大ヒットとなったセカンド写真集『きすみすき』から約1年半。今回のロケ地は南国タイ。ビーチで明るく元気な姿を見せ、ベッドでしっとり大人っぽく。「すっぽんぽん」がキーワードだった前作よりもさらに大胆となり、今まで見せたことのない衝撃カットをたっぷり披露している。究極の"あざとかわいさ"に、悩殺必至の一冊だ。



天羽希純の『BONUS』（撮影：高橋慶佑）



3位は、数々のカリスマ美容師たちに愛されるサロンモデル界のトップランナー、緑川春菜の最新作『春を待つ〜prologue〜』（撮影：オノツトム）。

昨年11月に発売した初のデジタル写真集がスマッシュヒットし、その勢いのままに今回、第2弾をリリース。本編はレトロな風情の旅館を舞台に、落ち着いた和室や温泉などで撮り下ろした。柔らかな自然光に身を包み、しっとり汗がにじむ。解き放たれたうるもちボディに視線はクギづけだ。



緑川春菜の『春を待つ〜prologue〜』（撮影：オノツトム）



4〜10位は以下の通り。

4位 溝端葵『2026年も、バズ確定！〜prologue〜』（撮影：細野晋司）

5位 星野凛(りんの田舎暮らし)『初雪の降る日に day1』（撮影：東京祐）

6位 小島菜々恵『ピント』（撮影：カノウリョウマ）

7位 井口裕香『初茜』（撮影：澤田健太）

8位 遠藤璃菜 『MY FRIEND』（撮影：ImaTatsu）

9位 竹中知華『One more TOMOKA』（撮影：唐木貴央）

10位 ちとせよしの（あまいものつめあわせ）『限界突破』（撮影：高橋慶佑）

5位は、登録者数50万人超の大人気YouTubeチャンネル『りんの田舎暮らし』の星野凛の初グラビアを収めた『初雪の降る日に day1』。

もともとスタイルの良さがネットで話題になっていた星野だが、ここでついに初披露となった。北海道の知床にひとりで暮らし、その様子を発信する彼女らしく、今回も北海道で撮り下ろし。美しくて、儚くて、どこか温かい。そんなカットがたっぷりつまっている。

動画では星野本人が登場。5位になったことを報告すると、「これは、私の人生で初めてのグラビアの写真集。撮影の前は、とても緊張したんですけど、グラビアをして、とてもよかったなって思うような写真集になっています」と内容を説明。

「冬の北海道でとても寒い時に撮影をしたんですけど、冬の北海道の自然のキレイさだったりとか、私だけじゃなくて、景色などいろんなものがも楽しめる作品になっています」とほのかな笑顔で語った。



星野凛(りんの田舎暮らし)の『初雪の降る日に day1』（撮影：東京祐）



6位は大人気育成ゲームの声優として注目を集める若手声優・小島菜々恵の1stデジタル写真集『ピント』。

本作は「ふたりきりの熱海デート」をテーマに、都会の喧騒から少し離れて旅行を満喫する様子を撮影。ベッドでゴロゴロしたり、旅館の館内着でまったりしたり。プールで遊び、街を散策、最後はバーに。美しいのに親近感もある、小島の魅力が堪能できる。

動画では小島本人が登場。ファンへ6位ランクインの喜びを伝えると、「今回のテーマは『ふたりきりの熱海デート』。熱海で撮影してきました。別荘をお借りして、その後に商店街にいったり、おまんじゅうを食べたり、最後はバーに行って、お酒を飲んでっていう。ちゃんとストーリーになっている感じでございます」と内容を説明。見どころについては「私的には、ルームウェアのかわいい衣装を着させていただいたので、そこかなと思います」と語った。



小島菜々恵『ピント』の（撮影：カノウリョウマ）



10位となった『限界突破』は、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のピンク担当で、グラビアアイドルとしても大活躍する、ちとせよしのの最新作。

今回はブルーのシャツを羽織っただけの"シャツブラ"や、アニマル柄のTバックランジェリーなどトンデモナイ衣装を着こなし、読者を超SEXYに魅了。95cmHカップバスト、ボリューミーなヒップの完璧な超絶ボディが炸裂。これぞグラビアスターの真髄と言える一冊だ。



ちとせよしの（あまいものつめあわせ）の『限界突破』（撮影：高橋慶佑）



このランキングは『週プレ グラジャパ！』で配信中の全デジタル写真集を対象に、2026年1月1日〜31日の販売数を集計したもの。1〜10位までの作品の見どころや、ランクインしたタレントのコメントは週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで視聴可能だ。

【https://youtu.be/FSoHYkCnups?si=PxkZ4VrPYWxp03mR】