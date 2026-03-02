この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【Visa割 最大45.5%の対象に】3月の三井住友カード・Oliveキャンペーン7選」と題した動画を公開した。動画では、3月2日から開始された複数の大型キャンペーンを紹介し、特に「Visa割」キャンペーンへの三井住友カード参加による還元率の大幅アップについて、「最大45.5%還元もらえちゃうよ」とそのインパクトを解説した。



今回の発表で最も注目すべきは、3月2日から4月30日まで開催される「スマホのVisaタッチ決済」に関連したキャンペーンである。対象の飲食店などでスマホのVisaタッチ決済を行うと、通常時の最大7～20%還元に加え、今回のキャンペーン特典として15%がキャッシュバックされる。これに2月から開始されている別のVisa割キャンペーン（最大約15.5%相当）を併用することで、還元率は最大45.5%に達するという。ただし、還元上限は期間中500円（利用額約3,334円相当）までとなっており、それ以降は還元率が変動するため注意が必要だ。



また、PayPayとの連携キャンペーンも発表された。対象の三井住友カードをPayPayに紐づけて利用すると、3,000万Vポイントが山分けされる。さらにOlive会員向けの特典として、クレジットモードを1万円以上利用することで「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス（ペア）」または「Vポイント5万ポイント」が2人に1人の確率で当たる抽選も実施される。その他、Olive口座の残高を20万円以上増やすことで最大10万ポイントが当たるキャンペーンや、マネーフォワードMEとの連携キャンペーンなど、既存ユーザーも参加可能な施策が多数展開されている。



動画の終盤では、これからカードを作成する人に向けた新規入会キャンペーンや、ポイントサイト経由での発行メリットについても触れられた。3月は複数のキャンペーンが同時進行するため、自身の利用状況に合わせて適切にエントリーを行うことが重要である。