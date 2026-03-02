初産の衝撃…4000グラムのビッグベビー誕生！出血多量でふらふらなのに無茶をした自分に「今思えば反省しかない」【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
昔から絵を描くのが好きで、大学生になってから本格的に漫画を描きはじめたというyuiko (@ugo1224mama)さん。4000グラムを超えるビッグな息子を出産した体験談をもとにした漫画を、リアル＆コミカルに描いている。これから出産を控えている方には、ぜひ読んでほしい作品だ。今回は、本作を描くようになった理由や出産に関する体験談などについて、yuikoさんに伺った。
妊娠、出産の経験は人それぞれ。だからこそ誰かの体験が気になるものだ。本作 「出産で予定日超過し4000g超の息子を出産したら大量出血して大変だった話」は、作者・yuikoさんが4000グラムのビッグベビーを出産した体験を描いた、ノンフィクション漫画だ。
妊娠中、インスタで出産エピソードを読む日々が続いたというyuikoさんは「自分も描いてみたい気持ちがずっとありました」と振り返る。まさかのビッグベビー誕生、さらに出血多量で貧血。それでも無茶をしていた自分への反省を込めて作品を描いたという。
実際に赤ちゃんを見たときの心境も印象的。第一子のため比較対象がなく、「大きいね」と言われても実感がわかなかったそうだ。しかし、抱っこした瞬間に重さを思い知り、「長い時間抱っこするのがしんどかったのは、すごく印象に残っています」と明かしてくれた。
病院を退院後はさらに過酷だったそうで、抱っこするのが重くて赤ちゃんのお世話が大変だったのと、自分が貧血で立っているだけでも息切れはするし、身体がだるくてとにかくしんどかったです」と振り返った。出産や育児に関する漫画をいくつも描いているyuikoさん。リアルな出産の記録をぜひのぞいてみてほしい。
取材協力：yuiko(@ugo1224mama)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。