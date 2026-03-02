高価格帯のハイクオリティなヘッドホンが売れているのに歩調を合わせ、注目度がアップしているのがハイレゾ対応のDAC（デジタル/アナログ コンバーター）。ハイレゾ音源の広いレンジと高いビットレートを生かすには不可欠な機器で、以前はプロ用ばかりでしたが、最近はコンシュマー向けのポータブルな製品が増えています。

持ち歩く機器が1つ増えてもより良い音質で音楽を楽しみたいって音質ガチ勢のニーズは、確実に大きくなっているようです。ただ、DACって、どれも金属のカタマリって感じのデザインで、ちょっと無骨すぎるんですよね。

高品位チップ採用で音質もハイレベル

デザイン性に優れたイヤホンなどを製造しているARTPICALのポータブルDAC「Mondrian」は、三原色を使ったポップかつ抽象的なデザインを採用。モデル名が示すようにオランダの抽象絵画家ピート・モンドリアンの作風にちなんだもので、アルミ筐体の質感も相まって、かなりスマートなスタイリングです。

音質面でも抜かりなし。チップには高品位なDACによく使われるESS社の「ES9281AC PRO」を贅沢に2基採用しています。最高32ビット／768kHzのPCM音源のほか、DSD512、MQAフルデコードに対応。入力はUSB-C、出力は4.4mmバランスとなっていて、3段階のゲイン調整も可能です。

Image: 4Leaf

市場想定価格は4万2000円前後。音質もビジュアルもこだわりたいという人は投資してもいいのではないでしょうか。

Source: 4Leaf