USJは「年間パスポート2万円超」なのに、年の4分の1が“除外日”で元が取りにくい？ 4人家族で「年2～3回」行くなら、都度購入のほうがコスパよし？ 費用を比較

USJの主なチケットは、1デイ・スタジオ・パス（以下「1日券」）と年間パスの2つあります。1日券は日によって価格が異なり、2025年の場合、最安値は平日、最高値は土日祝日や長期休暇・イベント期に設定されていました。大人だと8600～1万1900円の変動幅がありました（2025年実績）。

年間パスは、除外日のある「スタンダード」（以下「年パス」）と、除外日のない「グランロイヤル」の2種類があります（図表1）。

年齢による価格区分は「大人（12歳以上）」と「子ども（4～11歳、小学生まで）」で、12歳でも小学生なら子ども価格が適用されます。

家族4人の購入パターンを試算

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの公式情報をもとに筆者作成「USJの年パスは3回行けば元が取れる」と言われることがあるのは、図表1の通り、年パスの費用が1日券のおおよそ2～3倍に設定されているからです。

では、家族全体として見た場合、全員で行けるのは2回が限度でも、家族のうち2人はもう1回行けるなら、年パスを購入することで都度1日券を購入するよりも総額で割安になるでしょうか？ 次の前提条件で試算します。



・家族構成：4人。親2人と子ども2人。

・家族4人で2回行き、さらに、親1人と子ども1人でもう1回行く。

・日程に融通が利き、すべて年パスが使える日（非除外日）に行ける。1日券の価格は、低めの平均値として大人：9500円、小学生：6200円とする。

試算結果は、子どもの学齢によって図表2の通り変わります。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの公式情報をもとに筆者作成

子どもが2人のうち1人以上が小学生の場合は、大人2人だけ年パスを買い、小学生は都度1日券を買うパターンが最もお得です。子どもが2人とも中学生以上なら、「家族全員が年パス」が最安です。大まかにいうと、大人料金で行く人の回数が増えるほど、大人料金の人を年パスにするほうがお得になります。



除外日を考慮したらどうなるか

年パスには年間約90日の除外日が設定されており、春休み（3月中旬～下旬）、ゴールデンウィーク、夏休み（8月上旬～中旬）、ハロウィン（10月）、年末年始（12月下旬～1月上旬）など繁忙期が中心です。

除外日は年パスが使えません。代わりに、「除外日割引1デイ・スタジオ・パス」を通常価格の30％オフで、本人分のみ買うことができます。家族4人で行く日がすべて除外日だと年パスのメリットは明らかに下がるため、ここでは親子2人で1回行く日のみが除外日となる場合に、それでも年パスがお得か試算しました。

個別の計算は省略しますが、結果は、子どもが小学生か中学生以上かにかかわらず、全員都度1日券を買う方法が最もお得でした。

例えば、子どもは小学生と中学生以上の2人で、大人1人と小学生1人がもう1回行く場合、全員が年パスだと除外日の分だけ追加費用がかかるため9万2390円。大人2人のみ年パスを持っていると8万6850円。すべて都度購入すると8万5100円と最安でした。

家族4人の場合、全員が除外日を除き3回以上行けることが年パスで元をとる基本的な条件と言えそうです。



まとめ

今回のケースで最適なチケット購入パターンをまとめると、以下のとおりです。



【すべて除外日を避けて来園できる場合】

中学生以上は全員年パスを購入し、小学生の子どもがいる場合は都度1日券を購入する。

【除外日が来園日に含まれる場合】

1回でも除外日があれば、都度1日券を購入する。なお、行ける回数は多いが除外日が多い場合は、グランロイヤル年パスも検討する（ただし高額）。

なお、1日券も年パスの除外日も適用可能な「バースデー割引」や、年パス購入当日は、除外日でもパスが利用可能といった合わせ技もあります。チケット購入のタイミングや家族の誕生月にも留意すると、年パスを買っておくほうがお得になるケースもあります。スケジュール調整が可能な場合は検討してみてください。



出典

合同会社ユー・エス・ジェイ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

執筆者 : 掛川夏

2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種