「購入したくても出来ない」との悲痛な声も

トヨタのミドルサイズミニバン「ヴォクシー」は、兄弟車「ノア」とともに、国内のミニバン販売をけん引する超人気モデルとなっています。

2025年9月、現行型初となる一部改良を実施するなど進化を続けていますが、そんなヴォクシーに対し、SNSなどには多くの声が集まっていました。

ヴォクシーは2001年11月、兄弟車 ノアとともに誕生しました。

それまでの「タウンエースノア」「ライトエースノア」の古いセミキャブオーバー＋FRプラットフォームを一新し、5ナンバーサイズに収まるコンパクトさと手頃な価格を維持しながら、低床のFFプラットフォームを採用することで広い室内空間を実現しています。

発売以来、ミニバンカテゴリーでは定番の存在として高い支持を獲得し、2モデルあわせて国内ミニバン販売台数のトップクラスを長く維持しています。

ノアとヴォクシーは基本的に共通のモデルですが、ヴォクシーは精悍な2段ライトやメッキガーニッシュを備え、存在感のあるスタイリッシュなデザインが特徴です。

現在販売されているのは2022年1月に登場した4代目となります。

最新のTNGAプラットフォームを採用することで、走行性能などを大幅に向上させました。また先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」の機能も充実し、安全性と運転時の疲労軽減に貢献しています。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm、ホイールベースは2850mmとなり、全モデルで車幅が1700mmを超え「3ナンバー」となりましたが、極端な拡大は避け、取り回しやすいサイズ感を維持しています。

パワートレインは、1.8リッターガソリンハイブリッドと2リッターガソリンエンジンを設定し、駆動方式はFFを基本としつつ、4WDも用意されています。

今回の一部改良では、主に装備の見直しとボディカラーの変更が実施されています。

装備面ではまず、ETC2.0ユニット、バックガイドモニター、ブラインドスポットモニターが標準化されました。これまでオプションとして人気のあった装備が標準となっています。

上級グレードの「S-Z」では、ナビ機能のない「ディスプレイオーディオ」から、ナビ機能を内蔵した「ディスプレイオーディオPlus」へ変更されました。また地上デジタルTVも装備され、利便性が向上しています。

さらにS-Zでは、これまでセットオプションに含まれていた「デジタルインナーミラー」が単独オプションとして選択できるようになり、カスタマイズの幅が広がっています。

なお従来のセットオプションも継続されており、「アドバンストドライブ（渋滞時支援）＋緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能付き）＋フロントクロストラフィックアラート（FCTA）＋レーンチェンジアシスト＋ドライバーモニター」のセットと、「アドバンストパーク＋パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＋パーキングサポートブレーキ（PKSB・後方歩行者＋周囲静止物）」セットが用意されています。

このほか、ハイブリッド車には「給電アタッチメント」が新設定されました。

ボディカラーは4色に整理され、「プラチナホワイトパールマイカ」「メタルストリームメタリック」「アティチュードブラックマイカ」「グリッターブラックガラスフレーク」が設定されています。

ホワイトは新色で、従来の「ホワイトパールクリスタルシャイン」から刷新されたいっぽう、「マッシブグレー」と「スパークリングブラックパールクリスタルシャイン」は廃止となるなど、ラインナップの整理も図られました。

一部改良後のヴォクシーの価格（消費税込）は、324万6100円から421万9600円となっています。

※ ※ ※

そんなヴォクシーに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられていました。

多かったのは、納期に関するもので、「ずっと待ってる」「オーダーしてから届くまでどんだけかかるんだ」との声や、「お店に行っても売ってくれない」「そもそもオーダーすらできない状態」など、購入希望者にとって非常に厳しい状況がうかがえます。

現行型は、2022年の発表時から瞬く間に納期待ちとなり、しばらく受注停止となる期間もあったほどで、そうした状況は好転しないまま続いているのが現状です。

SNSなどには「また改良が入るらしい」「増産のめどがたったのか、新たにオーダーを受け付けているようだ」など、真偽不明の噂も複数散見されます。

また「知り合いのつてでどうにかオーダー入れた」「隣県のディーラーで商談中」など、工夫している人もいるようです。

いまヴォクシーが欲しい人は、住居の近隣のみならず職場の近くなどにある経営母体の異なる複数の店舗に声をかけるなど、あらゆる手を尽くさないと厳しいのかもしれません。

気になる人は、ともかく早めに一度近くのお店へ相談してみるのが良さそうです。