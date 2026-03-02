お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘（42）が2日、自身のインスタグラムを更新。米・ニューヨークで人気芸人と再会したことを伝えた。

4日前の投稿から、コロンビア、エクアドル、メキシコを1人で訪れた旅の記録を紹介している鰻。まずは経由地のニューヨークでの出来事をつづっており、この日はその第5弾。「村本さんと合流」と、お笑いコンビ「ウーマンラッシュアワー」村本大輔との2ショット写真を公開した。

そして「村本さんには去年の6月にニューヨークで会い、去年の11月のロサンゼルスのライブでも会ってたので、懐かしさはもうゼロ」と告白。「てか僕が短期間でアメリカに行き過ぎている。去年まで行った事なかったのに…」と打ち明けた。

また、2軒目のバーへ移動中、声を掛けてきた地元の男性に、村本が鰻を紹介した。「こいつはLAのCOMEDY STOREでワンマンライブをした芸人だ」と、ステージでの写真を見せながら告げると、その男性は「コメディストアでライブ出来るなんて凄い芸人だ！！とテンション上がって握手を求めてきた」と明かした。

そのため鰻は「…びっくりした。コメディストアがニューヨークで伝わるぐらい凄い所やったんやと…」と感激。「と同時に嬉しかった。Thank youとしか言えないのが悔しい」とつづった。

村本は24年1月、念願だった“海外進出”の夢をかなえ、現在は米ニューヨークを拠点に活動している。