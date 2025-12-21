「親ガチャ」という言葉が示す通り、家庭環境を選ぶことは誰にもできない。同じく生まれつき決まっているのが「苗字」だ。結婚や養子縁組を経て変わる可能性があるものの、基本的にはそれなりに長い付き合いになる。筆者も「椿原」というやや珍しい苗字であるため、電話で名前を伝える際に聞き取ってもらえずに苦労することも多い。そのため、さらに珍しい苗字の人は今までどんな人生を歩んで来たのか気になってしまう。さて、『M-