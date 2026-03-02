東京メトロ」が、Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』の発売に合わせ、「メタモン」が半蔵“モン”線とコラボレーション！

期間中、ポケモンに登場する「メタモン」をテーマにした特別広告が掲出されるほか、東京メトロの駅構内や車内を「メタモン」がジャックします☆

東京メトロ「ポケモン」メタモン コラボキャンペーン

掲出場所・期間：

東京メトロ半蔵門線 駅構内：2026年3月2日（月）〜3月8日（日）※押上〈スカイツリー前〉駅、半蔵門駅、渋谷駅※渋谷駅では、一部広告が3月15日（月）まで掲出されます東京メトロ半蔵門線 車内 広告貸切電車：2026年3月2日（月）〜3月15日（日）車両形式：18000系車両 2編成※運行は不定期となります

今回のコラボレーションは、メタモンの体の色と半蔵門線の路線カラーの共通性に加え、「メタモン」と「半蔵“モン”」という名称の親和性に着目したことをきっかけに実現。

“へんしん”を得意とするメタモンの特性と、鉄道空間を活用した空間演出を掛け合わせ、駅および車内全体でメタモンらしさを体感できる企画として展開されます。

今回実施される企画では、半蔵門線として初となる電車を丸ごと貸し切った広告展開を2編成で運行。

車内には、メタモンが主人公となるNintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』で登場する、「ニンゲンの姿にへんしんしたメタモン」がお出迎えしてくれます。

『ぽこ あ ポケモン』で楽しめる、個性豊かなポケモンたちとの生活を覗き見ることができるのもポイントです。

さらに、メタモンが半蔵門線の路線マークにへんしんした特別デザイン「半蔵モン線」マークを公開。

期間中は、押上〈スカイツリー前〉駅、半蔵門駅、渋谷駅において、ホームやコンコースなど駅構内のさまざまな場所にメタモンが登場します☆

駅や車内の各所に”へんしん”するメタモンを探しながら、移動そのものを楽しめる特別な空間をお届け。

Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』の発売に合わせ、東京メトロにて2026年3月2日より開催されるメタモンとのコラボキャンペーンを紹介しました☆

※駅係員への問合わせは遠慮ください

※掲出内容や期間は予告なく変更になる可能性があります

※画像はイメージです

※改札内への入場は乗車券が必要となります

