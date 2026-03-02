イラストレーターのゆうさんの漫画「あの日我々に足りなかったものは」（前・中・後編）が、インスタグラムで合計7300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

仕事の関係で約2カ月間、資格試験の勉強を続けていた夫。いよいよ明日に試験を控えた日の夜、試験に必要な物を確認していくと…という内容で、読者からは「旦那さんの心の余裕、うらやましい」「試験の結果、気になる（笑）」などの声が上がっています。

妻の心配をよそに、夫の落ち着きっぷりがすごい

ゆうさんは、インスタグラムで作品を発表しています。ゆうさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「あの日我々に足りなかったものは」を描いたきっかけを教えてください。

ゆうさん「そのときに一番鮮度が高く、衝撃的なエピソードだったからです。描かずにはいられなかったので、資格試験の次の日から描き始めました」

Q.このときの旦那さまの行動に対して、どのように感じましたか。

ゆうさん「あきれ半分、憧れ半分といったところです。『資格試験に対して、そんなにも無頓着でいられる！？』と最後まで信じられない思いでした。そして悔しいけれど、『私だったら試験日の何カ月も前からずっとそわそわしているだろうから、こんなにもどっしりと構えていられるのはうらやましいな』とも思いました」

Q.読者からは、「旦那さんの鋼の心、うらやましい」という声が。何かその秘訣などはあるのでしょうか。

ゆうさん「私も教えてほしいくらいです。本人に聞いてみると、『たいていのことはなるようになるし、どうにか乗り越えられるのだから、そんなに心配しなくても大丈夫』というスタンスらしいです」

Q.ちなみに旦那さまが受けた試験の結果はいかがでしたか。

ゆうさん「見事に合格していました。この合格発表に関しても一悶着ありまして…。夫は合否発表がいつなのか、オンラインでの発表なのか、郵送で知らされるのか、それさえも把握していませんでした。調べるそぶりもなく、合否を気に掛ける雰囲気もなく、私だけが1人悶々（もんもん）と気になっていて…。2カ月後くらいに、『合格』のはがきが郵送されてきました（笑）」

Q.漫画「あの日我々に足りなかったものは」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ゆうさん「夫について、『何を食べたらそんなに強くなれるの』『勉強に全ベット、強過ぎる』といったコメントをいただきました。私も激しく同感だったのでうれしかったです。また、『ぜひ試験の結果も教えてください！』とのメッセージもたくさんいただきまして…。『合格した』と投稿したときも、たくさんの方々から『おめでとう』の言葉をいただきました」