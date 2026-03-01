2月28日、俳優の竹内涼真と女優の土居志央梨の熱愛を、本誌「Smart FLASH」が報じた。人気俳優のロマンスは衝撃を与えたが、竹内のInstagramの “アイコン” が注目を集めている。

竹内と土居は、2025年12月にNetflixで配信された社交ダンスを描いた映画『10DANCE』で共演。作中で、2人は “パートナー” を演じた。

「竹内さん演じるラテンダンスの主人公のペア役として、土居さんが出演したのです。2人は長年のダンスパートナーで、過去に付き合っていた時期もあるという設定でした。役作りのため、2人は数カ月にわたる過酷なダンスレッスンをおこない、作中でパワフルでキレのあるラテンダンスを披露し、その完成度の高さもSNSで話題になりました」（スポーツ紙記者）

本誌は、2月初旬、土居が竹内の自宅マンションを訪れる姿をキャッチ。マンションのエントランスまで迎えに来た竹内が、土居と親しげに会話した後、覆いかぶさるようなハグをする場面もあった。

私生活でも愛を育んでいた竹内と土居を微笑ましく見るファンも多いが、Xでは

《竹内涼真のインスタアイコン彼女抱きしめてるあのシーンなのもメロい》

《彼女を抱きしめてる写真をアイコンにしてくれるの神すぎない？》

《インスタのアイコンが彼女とのハグシーンとか、現実がドラマ超えててエモすぎる》

といった、竹内のInstagramアカウントのプロフィール写真に注目する声が見受けられる。

3月1日時点で、竹内のInstagramのアイコンには、『10DANCE』の金髪姿の竹内が真剣な表情を浮かべ、後ろ姿の女性の頭に手を添える写真が設定されている。

「作中で、竹内さんが土居さんを力強く抱きしめる場面があり、視聴者の間でも名シーンとして認知されていますが、このアイコンはまさにその “ハグ写真” なのです。竹内さんにとって、数カ月ダンスレッスンをおこない、ダンサー役をやり遂げたとあって、この作品への思い入れも深かったのでしょう。

ただ、今回の熱愛報道によって、恋人を抱きしめる写真をSNSのアイコンに設定する竹内さんの “本気度” を感じる人もいたようです」（芸能記者）

パートナー役だった2人が人知れず関係を深めていたが、熱愛発覚前から親密なやりとりを見せていたという。

「竹内さんは2025年12月にInstagramで撮影の合間と思われる土居さんと2人で並んだ写真を投稿しました。ツーショット写真に《俺よりご飯を食べます かっこいい》という一文を添え、土居さんも《踊ってたらお腹すくんだよね》と返信していたのです。

また、土居さんも12月のInstagramで、メイク中の写真をアップし、《涼真くんはみんなの写真をたくさん撮ってくれました》と、竹内さんを下の名前で呼ぶ文章をつづっていました。

こうしたやりとりから、2人を “お似合い” と見る向きもあり、今回の熱愛を応援するファンも多いようです」（同）

撮影で長い時間をともにするにつれ、竹内のなかで土居の存在は欠かせないものになっていったようだ。