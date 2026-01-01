CAFE OHZANから、ホワイトデー限定デザインのラスク3種が2026年2月20日に登場しました。

発売場所は店頭とオンラインストアで、春色チョコレートをまとったギフト仕様のラインナップです。

東京の手土産として知られるブランドらしく、味だけでなくパッケージの完成度までしっかり作り込まれた限定シリーズになっています。

CAFE OHZAN「ホワイトデー限定ラスクコレクション」

発売日：2026年2月20日（金）商品数：3種類価格帯：1,566円〜2,916円（税込）内容量：5個入・5本入・10本入販売場所：直営4店舗・公式オンラインストア・一部取扱店

CAFE OHZANは、日本初の「クロワッサンラスク」でも知られる洋菓子ブランドです。

同ブランドは秋田発祥で、現在も秋田県の工場で製造を行いながら、東京駅や羽田空港でも手に取りやすい展開を続けています。

2026年ホワイトデー限定のテーマは「ネイビーに咲く、大人可愛い春ギフト」で、上品さと可愛らしさを両立した色設計が印象的です。

ホワイトデー限定3商品のラインナップ

キューブラスク5個入 シェリー：1,782円（税込）スティックラスク5本入 アドラーブル：1,566円（税込）スティックラスク10本入 シュピネ：2,916円（税込）

限定3商品は、キューブ1種とスティック2種の構成で、用途に合わせてサイズを選びやすい設計です。

チョコレートはストロベリー2種、ミルク、ホワイト、新登場のレモンチーズを含む全5系統で、見た目の華やかさと味の変化を両立しています。

ブルーのチョコレートにはドライオレンジとローストアーモンドが重なり、甘さの中に香りの奥行きが出る組み合わせです。

ミルクチョコレートには白いハートやラズベリー、赤い金平糖が添えられ、ホワイトデーらしい色コントラストがしっかり効いています。

キューブラスク5個入 シェリー

「シェリー」はフランス語で「愛しい人」を意味し、小箱の内側までデザインが施されたギフト感の高い仕様です。

中央に入るクマチョコレートは毎年の人気モチーフで、箱を開けた瞬間の印象を作るアイコンとして機能しています。

正方形の厚みあるラスクにトッピングが立体的に重なるため、5個入でも満足感が出やすい構成です。

スティックラスク5本入 アドラーブル

「アドラーブル」はフランス語で「素敵な、とても可愛い」を意味し、5色のチョコレートで華やかにまとめたセットです。

ストロベリーチョコにはフィアンティーヌやストロベリーが重なり、サクサクした層の食感がアクセントになります。

中央のチョコプレートはロゴ入りオリジナル仕様で、ホワイトチョコのコクを厚みで感じやすい仕立てです。

スティックラスク10本入 シュピネ

「シュピネ」は「可愛いあなた」を意味し、限定5本に紅茶・キャラメル・ビター系を加えた10本構成で展開されています。

10本すべてデザインが異なるため、複数人でのシェアや差し入れでも選ぶ楽しさが生まれやすい内容です。

年度末の挨拶用途で選ばれる理由は、個包装で配りやすく、味と見た目のバリエーションを同時に確保できる点にあります。

パッケージ設計とギフトシーンでの使いやすさ

直営店舗数：4店舗期間限定取扱エリア：11会場（2月26日〜4月8日）羽田空港取扱拠点：第1ターミナル3か所・第2ターミナル2か所

ネイビーとチョコレートブラウンのボックスにサテンリボンを合わせた意匠は、落ち着きと華やかさを同時に演出する配色です。

画像でも確認できる通り、ハート型チョコやドライフルーツ、花モチーフの装飾が細かく入り、テーブルに置いたときの見栄えまで計算されています。

手土産としては東京駅や空港の取扱拠点が機能し、期間限定催事では地方エリアでも購入機会が確保されています。

女性同士のギフト、自分へのご褒美、感謝を伝える小さな贈答まで、サイズ展開で用途を切り替えやすいのも実務的な強みです。

味の完成度に加えて、贈る前の高揚感まで作る設計がこの限定シリーズの魅力です。

特に2026年版はネイビー基調の落ち着いたトーンが効いていて、可愛さを保ちながら甘くなりすぎない仕上がりになっています。

ホワイトデーの定番を少しアップデートしたいタイミングに、選択肢として押さえておきたいラインです。

【ネイビーに咲く大人可愛い春ギフト！

CAFE OHZAN「ホワイトデー限定キューブ＆スティックラスクコレクション」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ホワイトデー限定ラスクの発売日はいつですか？

2026年2月20日（金）です。

Q. 価格はいくらですか？

1,566円（税込）から2,916円（税込）までの3価格帯です。

Q. 商品の種類は何種類ありますか？

キューブラスク1種とスティックラスク2種の合計3種類です。

Q. どこで購入できますか？

直営4店舗、公式オンラインストア、一部取扱店と期間限定催事で購入できます。

