この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「家で録音しない全人類はこれでいい」元メジャーバンドマンが断言する最強の無線ヘッドフォン

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」の平井拓郎が、「そのヘッドフォン、音楽センスを狂わせます。」と題した動画を公開。OneOdioのワイヤレスヘッドフォン「Studio Max 1」をレビューし、モニターヘッドフォンとリスニングヘッドフォンの違いを解説しつつ、現代の音楽ライフにおける「最適解」を提示した。



動画冒頭、平井はDTM（デスクトップミュージック）を始めたスタッフからの質問を受け、ヘッドフォンの選び方について言及。音楽制作における「モニターヘッドフォン」を「素材の味がわかる岩塩」、鑑賞用の「リスニングヘッドフォン」を「味付けされたポテチのうすしお味」と独特な比喩で表現し、その用途の違いを明確にした。



その上で紹介された「Studio Max 1」は、リスニング寄りでありながらアタック感が強く、騒がしい環境やDJプレイでもリズムを把握しやすいと評価。特筆すべきは、トランスミッターを使用することでPCやギターアンプと無線接続が可能になる点だ。平井は「線がない」ことのストレスフリーさを強調し、楽器の個人練習や動画編集、日常使いにおいて強力な武器になると語る。



一方で、無線特有の遅延（レイテンシー）については、シビアな歌録りなどのレコーディングには不向きだと指摘。しかし、同機は有線接続も可能であり、状況に応じて使い分けることができる柔軟性も備えている。さらに、5分の充電で5時間使用可能、満充電で120時間という驚異的なバッテリー性能についても「バンドマンにとってありがたい」と絶賛した。



平井は、自宅で本格的なレコーディングを行わないユーザーに対し、「全ての家でレコーディングしない人類はこれでいい」と断言。プロの現場を知る視点から、スペック上の数値だけでなく「取り回しの良さ」がいかに音楽生活の質を向上させるかを説き、動画を締めくくった。