この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」の平井拓郎が、「そのヘッドフォン、音楽センスを狂わせます。」と題した動画を公開。OneOdioのワイヤレスヘッドフォン「Studio Max 1」をレビューし、モニターヘッドフォンとリスニングヘッドフォンの違いを解説しつつ、現代の音楽ライフにおける「最適解」を提示した。

動画冒頭、平井はDTM（デスクトップミュージック）を始めたスタッフからの質問を受け、ヘッドフォンの選び方について言及。音楽制作における「モニターヘッドフォン」を「素材の味がわかる岩塩」、鑑賞用の「リスニングヘッドフォン」を「味付けされたポテチのうすしお味」と独特な比喩で表現し、その用途の違いを明確にした。

その上で紹介された「Studio Max 1」は、リスニング寄りでありながらアタック感が強く、騒がしい環境やDJプレイでもリズムを把握しやすいと評価。特筆すべきは、トランスミッターを使用することでPCやギターアンプと無線接続が可能になる点だ。平井は「線がない」ことのストレスフリーさを強調し、楽器の個人練習や動画編集、日常使いにおいて強力な武器になると語る。

一方で、無線特有の遅延（レイテンシー）については、シビアな歌録りなどのレコーディングには不向きだと指摘。しかし、同機は有線接続も可能であり、状況に応じて使い分けることができる柔軟性も備えている。さらに、5分の充電で5時間使用可能、満充電で120時間という驚異的なバッテリー性能についても「バンドマンにとってありがたい」と絶賛した。

平井は、自宅で本格的なレコーディングを行わないユーザーに対し、「全ての家でレコーディングしない人類はこれでいい」と断言。プロの現場を知る視点から、スペック上の数値だけでなく「取り回しの良さ」がいかに音楽生活の質を向上させるかを説き、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:23

元メジャーバンドマンが選ぶ「最新のおすすめヘッドフォン」OneOdio Studio Max 1登場
03:25

「岩塩とポテチ」で解説、モニターヘッドフォンとリスニングヘッドフォンの決定的な違い
06:31

無線接続の弱点「遅延」と、それを一撃で解決するアナログな機能
08:53

騒がしい場所でもリズムが見える？「アタックの強さ」をプロ目線で評価
13:32

結論：「家でレコーディングしない全人類はこれでいい」線がないことの圧倒的優位性

関連記事

ライブで「声がいいね」は素人？バンドマンが教える「通」と思われる魔法の言葉と業界用語の正しい使い方

ライブで「声がいいね」は素人？バンドマンが教える「通」と思われる魔法の言葉と業界用語の正しい使い方

 「AIに“お前はどう思う？”と聞く人は危ない」AI作曲時代に仕事が奪われる音楽家の決定的特徴

「AIに“お前はどう思う？”と聞く人は危ない」AI作曲時代に仕事が奪われる音楽家の決定的特徴

 元メジャーバンドマンが明かす芸能界との接点「芸能人に会うなら東京」が絶対条件であるワケ

元メジャーバンドマンが明かす芸能界との接点「芸能人に会うなら東京」が絶対条件であるワケ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎_icon

バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎

YouTube チャンネル登録者数 6460人 339 本の動画
メジャーデビュー、ロッキン等大型フェス出演を経験した平井拓郎が、音楽業界のリアルな裏側を日水金20時に発信。バンドの現実と成功のウラ側夢と金の間でもがく表現者への指針経営者視点の音楽ビジネス実体験に基づく失敗談や業界のウラ話など、本気で音楽を志す方や好奇心旺盛な方へ届けます。
youtube.com/channel/UCbAe-er84-BVuvZ38LQvpxA YouTube