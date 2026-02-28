「最近の男はマナー知らず」と怒る39歳女性、そのマナーの中身に仰天……結婚に至らない根本理由とは
これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。
一方で、うまくいかない方の特徴は、誰と会っても、相手への不満・悪口ばかりが出ることです。
◆婚活がはかどらないのは、産休の同僚のせい？
「いい男がいないんです」「好きになれる男がいないんです」という不満を婚活女性から聞くことは多いですが、可南子さんは、さらにその上を行っていました。
婚活相手だけでなく、同僚や親への不満も語り続けたのです。
例えば、会社で産休に入る同僚がいて、仕事のしわ寄せが増えて負担が大きいそう。
「好きで休んでるわけじゃないのはわかるけど、急な休みも多いし、あの人のせいで土日もぐったりしちゃう。しかも25歳で産休ってあり得ない」（可南子さん）
土日にも疲れが残っているので、余計に婚活がうまくいかないと思っているようでした。いまどき、婚活だけ集中してやっている人なんていないのですが……。
◆昔、彼氏との交際を反対した親への恨みも
可南子さんは学生時代に交際していた彼氏がいました。
その当時起きたリーマンショックによって、就活に大きな影響が出ましたが、彼氏は大手の公共交通機関から内定をもらったそうです。
ところが、可南子さんの母親はそんな彼氏との交際に口出しをするようになったのです。
「ブルーカラーの仕事でしょ、大卒の仕事じゃない」「土日に家にいない仕事の人とは結婚しないほうがいい」と言う母親。
よせばいいのに、可南子さんは親から言われたことを彼氏に伝えて、他の業種にしてほしいと言ってしまいました。内定が出た会社に就職するつもりだった彼からは、別れを切り出されます。
その元カレは、就職してしばらくして次の彼女ができ、すぐに妊娠がわかって入籍したそうです。
「真面目な子なら、普通は入籍してから妊娠しますよね。なんか、そういう子と結婚するタイプなんだなと思ってがっかりしました」（可南子さん）
親に対しても憤りを隠しません。帰省した時に親から「結婚しないの？」と言われたそうで、「親が反対したせいで別れてしまった。自分が娘の結婚を潰しておいてほんとうに身勝手」と憤っていました。
一方、可南子さんの就職は、親がすすめる公務員や銀行に絞って就活をしてしまい、うまくいきませんでした。内定をもらえず派遣社員として就職。彼女が正社員として働きだしたのは20代後半でした。
若いころに、自分の意志で行動していれば親のせいにしなかったのではとも思うのですが、時間は遡れないので仕方がないでしょう。すべてにおいて可南子さんは被害者ポジションにいるようです。
◆「デートで壁側に座っちゃう男ばっかり」
元カレの結婚を機に可南子さんは婚活を開始します。これまで合コン、街コン、マッチングアプリ、相席居酒屋、結婚相談所と、あらゆる婚活を試しました。彼氏ができたこともあったのですが結婚には至りませんでした。
今は結婚相談所とマッチングアプリで活動していますが、年々よい男性に会えなくなっていると感じているそうです。可南子さんいわく「世間知らずな男性ばかり」なのだそう。
◆「デートで壁側に座っちゃう男ばっかり」
元カレの結婚を機に可南子さんは婚活を開始します。これまで合コン、街コン、マッチングアプリ、相席居酒屋、結婚相談所と、あらゆる婚活を試しました。彼氏ができたこともあったのですが結婚には至りませんでした。
