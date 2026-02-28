Snow Man佐久間大介、生ビールを欲するほどホルモンにハマる！思わず「生ふたつ！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』が、2月28日23時30分から放送される。

■「マルチョウとシマチョウの違いは僕もわかりません」（佐久間大介）

本番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が、「いま日本中で推されているモノ」が、なぜそこまで推されているのか？ 自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら…世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。

今回のテーマは、ホルモン。ここ数年、人気焼き肉店があらたにホルモン専門業態を打ち出すなど、その勢いは拡大中。今注目を集めるホルモンの世界を徹底的に掘り下げていく。

知識があるほど味わいが増す――それがホルモンの面白さ。しかし肉好きの日村が「このシマチョウとかあるじゃん、いつまでもなにがなんだかわからない」と本音を漏らし、佐久間も「正直、マルチョウとシマチョウの違いは僕もわかりません」と苦笑い。

サクヒムのように“そもそもホルモンってなに？”という人も多いはず。そこで今回は、ホルモンを徹底深掘り。よりおいしく食べるためのポイントから、滅多に出会えない希少部位まで幅広く紹介する。

ホルモンの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、ホルモン愛が高じて同人誌まで制作した“内臓肉の伝道師”・モイ将さん。部位ごとの特徴を図鑑さながらにまとめ上げた、筋金入りの愛好家だ。そしてもうひとりの“おしつじさん”は、お肉検定1級を取得している焼肉作家・小関尚紀さん。年間100軒以上の焼き肉店を巡るという猛者である。

■3つの“推しポイント”を徹底深掘り

ホルモンをより深く知るための“推しポイント”は

1、食べないとわからないワクワク感！ それはまさに未知との遭遇！

2、焼き加減がわからない！ いつ食べていいの？

2、マニアが愛する名店＆激推しホルモン！

この3つのポイントを通じて、その奥深い魅力を紹介していく。

今回は、おしつじさんおすすめのヤンやチレなど通好みの部位が続々と登場。ひと口頬張った日村は「うめ～～」と絶叫。佐久間は「レバーをもっと、ブニブニにした感じ」と続き、日村はさらに「なんだこれ！ 食べたことない、こんな食感！」と目を丸くする。

さらに、意外と知られていない“ホルモンの正しい焼き方”についてレクチャーを受けるサクヒム。加えて、おしつじさんのふたりが心底惚れ込む名店の看板メニューも堪能する。

ひと口味わった日村は「うわ！ うま!!」とその味わいに驚き、かみ締める。佐久間も「柔らか～」「そこまで脂を強く感じない軽い感じ」「しつこくない」と絶賛。さらに日村は「これがシビレか、うめーな」と感嘆する。佐久間も思わず「生ふたつ！」と生ビールを欲するほどのハマりぶりだ。

こうしてホルモンの奥深さを知ったサクヒム。果たして佐久間と日村にとって”推し”となったのか…？ 『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』は、2月28日23時30分から放送。

