フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、ラジオ番組のオフショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】親子ビキニショット（複数カット）

2023年4月、一般男性との結婚を発表し、この年の10月に長男、2025年4月には長女が誕生したことを報告していた新井。

2026年1月9日には、Instagramで長女とのお揃い水着ショットを披露しており、「親子でビキニ、可愛い〜」「大人の色気でとる」「セクシーママさん」などと話題になっていた。

新井恵理那、ラジオ番組のオフショットを披露

2月26日の更新では、企業のキーマンをゲストに迎えるラジオ番組『新井恵理那 Leader's NEXT』のオフショットを公開。「2/25放送のゲストはLINE ヤフー株式会社 代表取締役会長 川邊健太郎さんでした！ 人生を楽しむことと、大きな成功を狙っていくことを常に念頭に走り続けている かわべさん… 心に刺さるお話がたくさん！ ぜひお聞きください」とつづっている。

この投稿にファンからは、「新井さんの笑顔がめちゃくちゃステキで、いやされますね」「可愛いね お疲れさま」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）