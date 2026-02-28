かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

社内と社外の取引先を

分けて考えない

転職でも異動でも、新天地に行ったからこそ、ぜひ目を向けてほしいもの、あるいは関係改善を考えてほしいものに、取引先があります。社内ではなく、一緒に仕事をする社外の人たちです。なぜなら仕事のパフォーマンスを大きく上げていく上で、社外の取引先は大きな影響力を持つからです。

会社によっては、また人によっては、社内と社外をスパッと分けるケースが少なくないと感じています。社内はあくまで社内、取引先はあくまで外部の取引先。しかし、私はほとんどそこを分けることはありません。なぜなら、同じ仕事を一緒にするチームだからです。社外の取引先の社員の皆さんも、同じチームのメンバーだと考えています。

実際、これはどんな会社でもそうだと思いますが、取引先の方々がどんな働きをしてくれるか、どんなパフォーマンスをしてくれるかで、仕事の結果は大きく変わります。とりわけマーケティングの場合は、広告代理店、制作会社、アプリベンダーなどの取引先のパフォーマンスが、仕事の効率や実績の良し悪しに大きく影響します。

取引先から「この会社と一緒に仕事をしたいな」「一生懸命、仕事ができる会社だな」と思ってもらえるかどうかは、極めて重要です。逆に、「この会社とは、カネをもらってる分以上の仕事をしたくない」などということになってしまうと、よいパフォーマンスは期待できません。自社内では、できないことをやっていただいているわけですから。

しかも、取引先の動きは費用にも大きく影響します。実は自社の社員よりも、取引先のほうが費用が高いケースは、少なくありません。

社内で効率化をするよりも、取引先の方々に効率的に動いてもらったほうが、圧倒的に費用圧縮効果がある場合もあるのです。

日本の多くの会社がまだ、取引先を「出入業者」「下請け業者」的に考えてしまっている印象があります。

私はかつて広告代理店に出向していた経験もあり、昭和の時代のひどい状況も見てきました。麻雀の人数が足りないと週末の夜に電話がかかってきて、無理矢理に付き合わされたりしたこともありました。飲み屋に呼ばれて、代金だけ支払わされたこともありました。理不尽というか、わがままというか、こちらがお客様だからと、ひどいことを平気でしていた人たちもいたのです。

私は出向で期間限定でしたが、ずっと繰り返し同じような経験をさせられていた人からは、「仕事を離れたら、あいつは絶対に許さない」と聞かされていました。

さすがにこんなことは令和の時代にはもうないとは思いますが、取引先に悪いイメージを持たれてしまったら、いい仕事をしてもらうことは難しいということです。やらなければいけないのは、「この会社の人たちのために、一生懸命仕事をしたいね」と思ってもらえるような関係を築いていくことなのです。

私は基本、潤沢な広告予算がある会社にいたことはありません。ただ、お金をたくさん使わなくても、取引先の方々が一生懸命に働きたくなる、楽しく働ける方法があります。その基本が、取引先は対等の「パートナー」として、フェア（公平・公正）に仕事をすることです。

※本稿は『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』足立光（ダイヤモンド社）からの抜粋記事です。